La web de la T-Mobilitat deixa al descobert dades d'usuaris

Unde lava deixar al descobert aquest dimarts dades dels usuaris inscrits a la plataforma. Segons ha confirmat l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), es tracta d'un "error operatiu" en la web, que actualment està en fase de proves. Aquesta setmana s'ha obert el sistema a tots els usuaris, amb preus reduïts Fonts del consorci han assegurat que el temps que aquestes dades van estar disponibles va ser "limitat" i "molt curt" i que la bretxa de seguretat es va corregir "de seguida". Arran d'aquest incident, l'ATM ha anunciat que ha obert una l'empresa responsable de la pàgina web. Segons apunten des de l'ATM, durant el temps que va haver-hi aquest forat de seguretat només una persona va accedir a "dades no sensibles"ahir a la tarda en un fil a Twitter que va poder entrar amb l'usuari d'administrador a la pàgina i va tenir accés a les dades d'uns 2.000 usuaris, que podria haver esborrat o afegir-ne de nous, i a tot el contingut de la web.Segons explica, se'n va adonar després de registrar-se correctament i que instants després aquesta la web el redirigís repetidament a la pàgina principal. Posteriorment, aquest mateix usuari va certificar que els seus responsables ja havien canviat la contrasenya.Precisament, l'ATM va anunciar dilluns que ampliaria les proves d'usabilitat de la T-Mobilitat a la ciutadania en general i que hi afegiacom el web i l'aplicació mòbil. Es tracta d'una fase més de les proves que ja van començar 4.000 usuaris al juny amb la verificació de la validació, tant amb la targeta recarregable com amb el telèfon mòbil.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor