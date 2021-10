Marlaska admet les tortures policials a la Via Laietana però rebutja un memorial

Lade Barcelona no serà traslladada enlloc. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha donat suport a les paraules del secretari d'Estat de Seguretat en el ple del Senat d'aquest dimecres, però també ha volgut admetre els errors del passat. Marlaska ha admès les tortures que es produïen a la Via Laietana per part d'agents policials però ha volgut descartar qualsevol construcció d'un memorial.En resposta a la pregunta de la senadora d'ERCsobre "les tortures sistemàtiques" que s'afligien des de les dependències policials, el ministre de l'Interior ha assegurat que "no hi ha millor resignificació d'aquest lloc que la feina que hi fa avui en dia la Policia Nacional".Per la seva banda, el ministre de Presidència i Memòria Democràtica,, ha afirmat que no veu que l'ús de la comissaria de la Policia Nacional a la Via Laietana de Barcelona estigui relacionat amb els pressupostos generals de l'Estat. Segons Bolaños, és "important que es mantingui com a comissaria" perquè el cos de seguretat pugui "exercir les competències que té"."Clar que s'hi van cometredurant la dictadura i cal recordar-ho", ha afirmat aquest dimecres al matí en una entrevista a TVE, però ha defensat que el fet que la Policia Nacional hi mantingui la seu no impedeix que "pugui ser lloc de memòria". Bolaños ha afirmat que el govern espanyol "no dona per fet cap vot favorable" als comptes públics, però ha remarcat que "els partits progressistes haurien de tenir predisposició a sumar-se de forma natural".El ministre ha dit que l'executiu intentarà que se sumin ERC i la resta de formacions que van donar suport alsi a altres votacions al Congrés. "Intentarem que s'hi sumin tots els grups possibles", ha insistit Bolaños.

