Interior contractarà 860 nous agents de Mossos d'Esquadra el 2022

El conseller d'Interior,, ha anunciat aquest dimecres que el Govern preveu contractar. Durant la sessió de control al Govern al Parlament, Elena ha indicat que s'iniciaran les proves per poder comptar amb els nous policies i "ajudar" i "estar al costat" de la Policia de la Generalitat per poder-ne garantir el dret a la jubilació anticipada.Elena ha recordat quei que l'entrada de nou personal s'acompanya amb 400 nous vehicles aquest 2021 però també el 2022 i la resta d'anys. El conseller ha explicat que abans de l'estiu de 2022 hauria d'arribar la nova uniformitat pels agents "més moderna i preparada per atendre les necessitats". El mateix responsable d'Interior ha apuntat que té previst incrementar el pressupost de la conselleria.

