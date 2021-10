El divertit missatge d'Ibai per a tots els pares i mares d'adolescents

La caiguda del servei de- va ser un veritable trasbals en el món d'Internet que va perjudicar milions de persones a tot el món. Encara que només van ser sis hores, la commoció va ser tal que els mems i certa histèria col·lectiva es va apoderar del món de les xarxes. Un dels sectors més afectats va ser el dels adolescents, en especial la generació Z, que ha crescut amb tot el món de les xarxes i de la connectivitat a través d'Internet.És per això que es van repetir certs mantres i missatges contra aquesta generació, en ser "incapaç de deixar una estona" aquestes aplicacions. I és en aquest sentit que un influencer i streamer amb milions de seguidors comha volgut sortir al pas d'aquests lemes contra els adolescents.Llanos ha volgut dirigir-se directament a tots els pares i mares que asseguren als seus fills que "en la seva època no utilitzaven res de tot això i s'ho passaven bé igualment".. Amb gairebé dos milions de reproduccions a Instagram, precisament una de les xarxes més afectades per la caiguda de Facebook, el conegut creador de contingut a Twitch ironitza amb els missatges bonistes sobre una època on es jugava "amb una pilota i una baldufa". "És que no et queda una altra opció!", exclama entre somriures. "Arribeu a teniri amb vint anys esteu enganxats", sentencia.​​

