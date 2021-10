Prop de cent entitats convoquen una concentració contra Colau per «recuperar el lideratge»

, sinó en favor d'una altra visió de Barcelona". Aquesta és la idea clau que ha mogut aa unir-seen la plataforma "Barcelona és imparable" . L'objectiu és fer una crida a la mobilització i a signar un manifest amb l'objectiu de "en tots els seus àmbits i revertir la dinàmica i deriva negatives actuals". Els impulsors convoquen adavant "la situació de desànim, grisor i aturada que actualment està vivint Barcelona", que consideren que "ja no és una ciutat de referència al món". Una "deriva" que atribueixen a la gestió de l'alcaldessa. Entre les entitats promotores del moviment hi ha el, la, la, entre d'altres.Entre les entitats que s'hi han adherit destaquen nombrosos gremis i associacions de comerciants, i també alguna patronal rellevant, com l'(IACSI). La idea dels promotors és que d'aquí al 21 d'octubre s'hi vagin afegint moltes més associacions, com es pot veure en el seu web. Una de les ànimes de la plataforma és, president de la fundacióque està sent molt activa aquests dies.El manifest i la convocatòria fa dies que s'estava covant. El moviment és vist amb bons ulls des dels àmbits empresarials de la ciutat, tot i que la iniciativa sorgeix de l'entorn de Barcelona Futur i s'ha fet un esforç per aplegarenfront el que els impulsors contemplen com el principal adversari: el model de ciutat de l'alcaldessa Ada Colau. Com ja vam informar, Barcelona Futur actua com a veritable pol d'atracció d'un seguit d'iniciatives per definir un model de ciutat alternatiu al de Colau. Alhora, la plataforma vol actuar evitant un discurs negativista o d'atac personal contra l'alcaldessa. Els seus promotors volen transmetre que actuen "en favor d'una visió de Barcelona, no pas en contra de Colau". Aquesta és una de les idees clau de la plataforma.Els impulosrs del manifest "Barcelona és imparable" consideren quei destaquen la importància de la ciutadania en les transformacions de la ciutat al llarg de la seva història i adverteixen que "s'estan deixant escapar grans oportunitats de progrés social, econòmic i de sostenibilitat". Reclamen canviar "la Barcelona que dona l'esquena i trenca elamb els diferents actors de la ciutat" per la ciutat "que escolta la seva gent".En el manifest també s'expressa la voluntat "i el dinamisme que l'han portat a ser una de les millors ciutats del món on viure, que no deixi ningú enrere, que la cultura, l'esport, la salut i altres sectors estratègics ens projectin com allò que podem ser, la millor ciutat del món".

