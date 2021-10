La «Casa de Papel» tindrà nova versió amb actors diferents: aquests seran els seus protagonistes

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

vol seguir creixent al mercat asiàtic i és per això que ha decidit fer una versió coreana d’una de les sèries amb més èxit de la plataforma:Entre els seus protagonistes hi figuraactor conegut per donar vida a Cho Sang-woo, l'intel·ligent jugador número 218 de, la nova sensació de la plataforma.El juego del calamar, creada per, aconsegueix un còctel d'ingredients que converteix la sèrie en una addicció permanent per a l'espectador. El poder, el control distòpic, els missatges polítics, la supervivència humana i els dilemes filosòfics es barregen en una recepta que sap donar peixet a l'espectador en crear situacions de màxima intriga i dependència "pel que vindrà" en el pròxim episodi.Aquests són els intèrprets que apareixeran a la versió coreana de La Casa de Papel.

