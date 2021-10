Ovació del Palau Blaugrana al minut 16 per homenatjar Pau Gasol

Eltambé s'ha pres la llicència d'acomiadar la carrera per a la història de. Enmig del partit contra el, quan s'ha arribat al minut 16 -el del seu dorsal-, el públic present al poliesportiu de l'equip blaugrana -entre els quals hi havia- ha ovacionat el ja exjugador de la secció. El Barça ha projectat també un vídeo al marcador d'enmig de la pista, i fins i tot els jugadors i l'entrenador de l'equip rival han aplaudit la trajectòria de Gasol.Gasol, el millor jugador català de tots els temps, s'ha retirat aquest dimarts del bàsquet. El català, de 41 anys i nascut a-però resident dedes dels 6 anys- ha comunicat la seva retirada de l'esport després de 23 anys de carrera en una roda de premsa des del Liceu. Acompanyat per diverses personalitats, excompanys i amics com Juan Carlos Navarro,, Raül López o, Gasol deixa enrere un llegat immens i prolífic de bàsquet, amb títols en els millors escenaris possibles:, un or al mundial del 2006, dues plates olímpiques i tres europeus.

