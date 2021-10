Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre.



No, no vuelve. Así se llama mi nueva canción, disponible a partir de mañana, a las 21:00.



No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida, El Canto del Loco. pic.twitter.com/XdbKEULgDF — Dani Martín (@_danielmartin_) October 5, 2021

, amb aquest missatge ha deixat clar el cantantque el seu exgrup de música,, no tornarà a reunir-se. Martín havia insinuat amb un parell de vídeos a les xarxes socials un possible retorn del grup, però finalment això no es produirà, i el que està preparant l'artista madrileny és un homenatge al qual ha definit com "el grup de la meva vida".A través d'un vídeo també per, Martín ha explicat que "No, no torna" és el nom de laque sortirà aquest dimecres a les 21 hores del vespre i que serà un homenatge a la banda. A més, amb el mateix nom es bateja elde El Canto del Loco que el cantant ha regravat, i també n'hi ha una d'onzena que és​​

