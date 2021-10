Sanitat aprova administrar la tercera dosi a tots els majors de 65 anys

Altres notícies que et poden interessar

La Comissió de, en la qual estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, ha acordat administrar unade la vacuna contra la Covid-19 a. La decisió haurà de ser confirmada pel Consell Interterritorial.La població a partir de 70 anys d'edat podrà començar a rebre la dosi de recordatori el, i sempre que hagin passat sis mesos des de l'última dosi. La campanya es produirà en paral·lel a la vacunació estacional contra laEl grup d'entre 65 i 70 anys rebrà la tercera dosi després, segons han informat fonts autonòmiques a Europa Press. En la decisió hi ha hagutper part de Madrid i Galícia. La conselleria de Salut catalana sí que hi ha votat a favor.D'aquesta manera, l'administració d'una tercera dosiFins ara, només s'havien vacunat per tercera vegada els ancians que viuen en residències i la gent que pateix immunodepressió.L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) va apuntar aquest dilluns que es poden incrementar els anticossos de laamb una dosi extra de la vacuna contra la Covid-19 uns sis mesos després de la segona dosi. "D'acord amb aquestes dades", diu l'EMA, es poden "considerar" dosis extra sis mesos després de la segona per aSegons l'EMA, els estudis mostren que aquesta dosi extraen el cas de pacients amb trasplantaments d'òrgans amb el sistema immunitari debilitat". Amb tot, l'EMA recomana a les autoritats tenir en compte les dades "limitades" sobre la qüestió. "El risc de malalties inflamatòries del cor i altres efectes secundaris després de la dosi extra, apunta el regulador.

