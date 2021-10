El barceloní Disfrutar, cinquè millor restaurant del món

El restaurant barceloní, dirigit pels excaps de cuina d'Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, és el cinquè millor restaurant del món. Així ho ha revelat aquest dimarts a la tarda el rànquing britànic The World's 50 Best Restaurants en una gala celebrada a la ciutat d'Aquesta mateixa classificació ha situat de nou al capdavant el restaurant, l'establiment del xef danès René Redzepi a. D'aquesta manera iguala a elBulli, de, en coronar-se per cinquena vegada com a líder global. Completen el podi Geranium, també a Copenhaguen, i l'Asador Etxebarri, a Atxondo (Biscaia).​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor