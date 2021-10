Els millors pans de motlle segons l'OCU

Elés un dels productes més populars per esmorzar, però no tots són iguals. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha analitzat 34 opcions per determinar quin és el millor del mercat, segons la qualitat, el gust, la textura, la tendència que no es posi ranci o l'etiquetatge, entre altres factors. En concret, n'ha analitzat 12 amb crosta, 12 integrals i 10 multicereals.El millor valorat segons l'és el pa de motlle blanc de Bimbo, puntuat amb un 76 sobre 100 i catalogat com "de molt bona qualitat". En segona posició se situa el Silueta 100% integral 8 cereals de Bimbo, amb 74 punts; seguit del de 51% de farina de blat integral, de la mateixa marca. Rep 73 punts.En quarta posició es troba el pa de motlle Panrico 100% farina integral sense sucre, amb una valoració de 73 punts; empatat amb el pa de motlle 100% integral familiar d'Hacendado, la marca blanca de. L'OCU també puntua bé el blanc d'El Horno de Aldi (72 punts) i l'integral amb oli de girasol Casado (72 punts).El pa de motlle blanc de, segons explica l'OCU, perquè conté farines refinades que augmenten la glucèmia a la sang poc després de consumir-les. A més, entre els ingredients hi ha sucres afegits i greix vegetal refinat. L'organització recomana prioritzar els pans integrals, en especial els que tinguinde gra complet com a ingredient principal. Per llei l'etiquetatge dels productes ha d'indicar el percentatge de farina integral que conté.​​

