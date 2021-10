Apareixen unes escultures de ciment en forma de penis al Berguedà

Les escultures de ciment han estat enderrocades. Foto: Quim Pons

Unesque simulen un penis van aparèixer a mitjans de la setmana passada a la zona dels. La polèmica va iniciar-se quandel municipi les va escapçar en primer moment per saber de quin material estaven fetes. L’objectiu del consistori era traslladar-les en un altre indret. Però, finalment, aquest dilluns les han, perquè estaven clavades a terra amb barres de ferro, ha defensat l’Ajuntament.En declaracions a, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Vilada,, ha informat que l’acció es va fer sense el permís del propietari ni tampoc es va consultar a l’Ajuntament. A més, manifesta que el terreny utilitzat és privat i d’ús públic, i “qualsevol cosa que s’hi faci s’ha de consultar al propietari i al consistori”, ha remarcat Pons.Per altra banda, l’autor de les escultures i veí de Vilada,, defensa que les va col·locar en aquell indret a tall de, i que l’únic objectiu era fer “” als vilatans del poble. L’artista, a més, considera que la decisió d’enderrocar-les ha estat per part del consistori, ja que el propietari dels terrenysa col·locar les “polèmiques” escultures en aquella zona. Per acabar, Roca ha exposat que sí el consistori li hagués demanat que les, ell ho hagués fetEl regidor Pons ha aprofitat l’ocasió peri ha al·legat que “tothom que ens ha demanat de fer alguna cosa a Vilada, sigui el que sigui, crec que sempre li hem dit que sí, però sempre seguint uns”.

