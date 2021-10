Renfe acusa els maquinistes de «desobeir» de manera reiterada l'ordre dels serveis mínims

Menys de la meitat del servei

Quarta jornada dei continuen els problemes en el servei de Rodalies. Renfe ha denunciat aquest dimarts que els maquinistes, agrupats al sindicat, no estan complint elsdel 85% del servei que va fixar la Generalitat i estan "desobeint" una resolució administrativa que és "d'obligat compliment". "Això està provocant greus problemes a", lamenten fonts de la companyia.Així mateix, Renfe també ha assegurat que les cartes de serveis mínims es van lliurar "en temps i forma a través dels mitjans habituals", cosa que nega el sindicat Semaf. Malgrat que la comunicació es va fer correctament, l'operadora insisteix que els treballadors no s'han presentat a treballar, cosa que ha suposat l'obertura d'i ja s'estan estudiant "mesures addicionals" per evitar que la situació s'allargui més temps.Fonts de Renfe asseguren que el sindicat de maquinistes planteja un conflicte que no es basa ni en millores salarials ni en ampliar els llocs de treball. Els treballadors reclamen recuperar l'oferta pre-covid amb més maquinistes i "evitar laa la Generalitat. Renfe apunta que ja hi ha més maquinistes i que "en pocs mesos" l'operadora tindrà la plantilla més alta des de l'inici del pla d'ocupació de 2016. Fonts de la companyia reclamen, però, temps per "formar i homologar" cada treballador perquè pugui conduir els trens.Pel que fa a la transferència del servei de Rodalies a la Generalitat, les mateixes fonts asseguren que la qüestió "no està sobre la taula". Ho apuntava ahir mateix Manel Villalante, director general de Renfe, en una entrevista a NacióDigital . Des de l'operadora asseguren que aquesta reivindicació dels sindicats no és de "caràcter laboral" ni tampoc la pot gestionar Renfe i asseguren que es tracta d'una "qüestió política" que impacta al "legítim marge de maniobra" que té qualsevol administració.Renfe ha operat amb elde Rodalies durant la nova jornada de vaga dels maquinistes, amb 259 trens suprimits fins a les quatre de la tarda. Es tracta de la quarta jornada de vaga després que s'iniciés dijous passat i continués divendres i aquest dilluns, amb acusacions creuades entre la companyia i els maquinistes sobre l'incompliment o no dels serveis mínims. El volum de passatgers no és tan elevat com el d'altres dies, en principi perquè s'haurien buscat altres mitjans de transport.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor