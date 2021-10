Totes les conseqüències de l'acord PSOE-Podem pels pressupostos

1. Recerca d'aliats en la línia de la majoria de la investidura

2. Hi haurà front unitari de l'independentisme a Madrid, com reclama Junts?

L'habitatge llima asprors entre el PSOE i Podem

Gir a l'esquerra en contraposició al rumb de Casado

Una reunió discreta entreha servit per desbloquejar una negociació, la dels pressupostos generals de l'Estat, que amenaçava amb convertir-se en un serial entre el. Un acord sobre la llei d'habitatge s'ha convertit en el desllorigador d'uns comptes que s'aprovaran aquest dijous en un consell de ministres extraordinari i que, en les properes setmanes, arribaran al. És allà on Sánchez tornarà a posar a prova l'estabilitat d'un govern que té poc marge per moure's de la, la mateixa que ja li va aprovar els pressupostos de l'any passat. Validar els del 2022 permetria al líder del PSOE aclarir encara més el panorama cap a les eleccions estatals de l'any següent.Quin paper jugarà l'independentisme en aquesta negociació? Per què les mesures anunciades permeten a Sánchez distanciar-se d'unancorat en l'ala més dura de la dreta per competir amb? Quina importància té la llei d'habitatge en clau estratègica? Aquestes són totes les conseqüències d'un acord que posarà a prova, també, el rumb estratègic dels partits que integren laUn cop s'aprovin els comptes al consell de ministres i es portin al Congrés, arrencarà el ball de les aliances. Com en cada votació rellevant, Sánchez haurà de tornar a composar el puzle de la investidura, un cop descartada la carta -també habitual, com es va demostrar durant els estats d'alarma- deEl suport deles dona per descomptat, coneguda com és l'habilitat dels nacionalistes bascos per negociar amb el govern espanyol a canvi de contrapartides.també ha fet costat a tots els projectes clau de Sánchez, i en aquesta ocasió farà valer l'acord al qual va arribar fa uns mesos segons el qual s'havia de derogar la reforma laboral de l'etapa delEn l'equació negociadora també s'hi sumarà el, que s'inclina no només per escoltar la proposta del PSOE i de Podem sinó també per aprovar-los. Els quatre diputats postconvergents, ja desmarcats de la dinàmica de Junts, concentren bona part del capital polític del partit -ara extraparlamentari a Catalunya- al Congrés, i la seva visibilitat depèn del pes que puguin tenir a Madrid.i eltambé aspiren a obtenir contrapartides territorials a través de la negociació dels pressupostos.ERC va arribar a un acord amb la Moncloa per validar els pressupostos generals de l'Estat de l'anterior exercici. Junts, en canvi, va quedar al marge de la negociació. El 25 de novembre del 2020 , els republicans van voler exhibir l'abast de l'acord:van detallar en públic que el pacte implicava 2.330 milions en inversions per a Catalunya -una xifra que equiparava l'aportació catalana al PIB estatal- i el traspàs de la gestió per part de la Generalitat de l', entre d'altres mesures. Tot i que l'execució de l'entesa s'havia de supervisar en una comissió mixta, alguns d'aquells acords encara no s'han complert.ERC, que recela dels incompliments del govern de Sánchez i vol collar la discussió per als pròxims pressupostos, té la intenció d'implicar-se en el diàleg amb el PSOE i Unides Podem. De fet, Rufián i dirigents del partit fa dies que perfilen els documents per establir prioritats, que inclouran des de concrecions en l'apartat dels, fins a batalles amb contingut polític -com la gestió deo la-, així com a inversions concretes en infraestructures vinculades al projecte delsEl pla de treball d'ERC, que s'accelerarà després que els partits del govern espanyol hagin assolit un acord per desencallar els comptes, xoca amb la proposta de front unitari a Madrid que Junts verbalitza des de fa setmanes. En més d'una ocasió,-portaveu dels de- ha dit que es tracta d'una oferta "sincera" per negociar de forma conjunta contrapartides per als interessos catalans. Fonts republicanes hi veuen una estratègia de desgast, especialment després de la crisi al Govern per l'absència d'un dels socis de l'executiu a la taula de negociació. Ara mateix, lesper assolir pactes amb la Moncloa, i no es divisa un escenari d'acord en aquesta carpeta.Si algun aspecte sectorial havia aixecat ampolles dins la coalició progressista al govern espanyol era l'habitatge i, especialment, la regulació del preu del lloguer. L'acord inclou la baixada dels preus dels arrendaments en base a l'índex de referència per a tots els contractes en les zones deTambé es congelaran els preus iels petits propietaris per rebaixar preus i els ajuntaments podran recarregaren habitatges buits. A més, es consideraràEl ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha destacat en la roda de premsa posterior al consell de ministres la importància delmensuals anunciat en paral·lel per Sánchez , que beneficiarà els joves d'entre 18 i 35 anys amb rendes de treball i ingressos anuals inferiors als 23.725 euros. El ministre ha destacat que suposarà un pas decisiu per ajudar a. Una mesura que permet mantenir la unitat dins l'executiu i, de passada, exhibir tarannà progressista en l'arrencada de la recta final de la legislatura.Casado va omplir diumenge la plaça de toros de València , com havien fet en el passat. El líder del PP, assetjat internament pel protagonisme creixent d'i obligat a marcar un camí propi per aspirar a la presidència del govern espanyol, va collar el discurs contra l'executiu de Sánchez i va exhibir bel·ligerància contra l'independentisme. La Moncloa ha contrarrestat les portades del dilluns de laamb un acord sorpresa per portar els comptes al Congrés, pas que ni tan sols la premsa amb seu a Madrid ha aconseguit avançar. L'aliança renovada amb Unides Podem, amb mesures llargament discutides en matèria d'habitatge, persegueixLa vinculació dels pressupostos i la llei d'habitatge en un sol paquet concreta aquest gir a l'esquerra. El PSOE i Unides Podem han mantinguten relació a la. Una de les mesures que s'inclou en l'acord entre socis de govern és que la llei incorporarà una reserva del, mesura que l'Ajuntament de Barcelona havia aprovat a escala municipal. Sánchez i Díaz es preparen per posar en marxa el missatge que la coalició de govern té recorregut malgrat les invectives de la dreta.

