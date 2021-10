Altres notícies que et poden interessar

Laa Catalunya. Amb laja més que superada, el retorn a la feina i l'escola no n'han provocat encara una sisena, com temien alguns experts, cosa que ha permès avançar l'obertura de l'oci nocturn . Des de fa unes dues setmanes, elal país quasi no varia, a nivells moderats, entre els 60 i 70 punts, però la situació no és homogènia i al 35,7% de comarques i el 25,8% de ciutats el risc és alt, motiu pel qual convé no abaixar la guàrdia.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució setmanal, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals, vacunes subministrades i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 25 de setembre i l'1 d'octubre. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.El conjunt d'indicadors es mantenen a nivells bons, especialment unamolt baixa (1,9% de testos positius) i la detecció de menys de 2.500 contagis setmanals, uns nivells que no es veien des del juliol de l'any passat. Igualment, la pressió hospitalària segueix baixant , havent actualmentper Covid, una xifra que no es vivia tampoc des del juliol del 2020 i que cau respecte els quasi 2.300 assolits en el pic de la cinquena onada, mentre que, molts menys que els 600 que es van fregar fa uns dos mesos.El risc de rebrot és un indicador que combina les dades sobre la incidència acumulada els anteriors 14 dies i la velocitat de propagació (si s'expandeix la pandèmia o es contrau, com és ara el cas), i els 100 punts marquen la frontera a partir de la qual es considera que el risc és alt. De les 42 comarques, 27 se situen per sota d'aquest llindar, i 15 encara s'hi mantenen per sobre, cinc més que de les que s'hi trobaven fa dues setmanes . N'hi ha vuit on fins i tot el(per sota dels 30 punts).Aquestes comarques on la pandèmia està més controlada són sobretot l'i el(0 punts), però també l'(4), el(5), la(8), el(28), el(29) i el(29). A 12 més, el risc és moderat, especialment a l'(30), el(32), el(32) i l'(38). Cal destacar que, a més del Maresme, se situen clarament per sota dels 100 punts les altres comarques més poblades, el(50), elt (51), el(53) i el(75). En canvi, n'hi ha cinc que encara dupliquen aquest llindar, especialment el(888), així com la(424), la(305), el(214) i la(200).Si s'analitza tan sols la quantitat de contagis que es detecten, 30 de les 42 comarques es troben ja perper cada 100.000 habitants. Molt especialment l'Alta Ribagorça, on fa diverses setmanes que no s'ha trobat cap cas, mentre que al Moianès tampoc n'ha emergit cap els darrers set dies. L'última setmana amb dades consolidades -del 25 de setembre a l'1 d'octubre-, tan sols n'hi ha hagut un a la Ribera d'Ebre, l'Alt Urgell i el Priorat, i només dos al Pallars Sobirà.En sentit contrari, la comarca amb una major ràtio de contagis setmanals és ara el Berguedà, amb 221 positius per cada 100.000 habitants (87, en termes absoluts), seguit per la Conca de Barberà (ràtio de 111,5), el Baix Ebre (92), la Terra Alta (90,7) i Osona (88). En termes absoluts, les xifres són més elevades lògicament al Barcelonès (527 casos), el Vallès Occidental (228) i el Baix Llobregat (197), però seguidament ja se situen el(153) i Osona (146), amb molt menys població.Aquestes incidències cauen a bona part del país, ja que el nombre de positius detectats l'última setmana amb dades consolidades es redueix a la immensa majoria de comarques. En concret, a 33 hi ha hagut, tot i que 5 s'han mantingut força estables -incloent l'Alta Ribagorça, on ja no es podia reduir el zero- i només a 4 s'han incrementat.Aquestes comarques on ha augmentat la incidència són la Terra Alta (45,3 casos més per 100.000 habitants), el Berguedà (+38), la Conca de Barberà (+20,3) i el Pla d'Urgell (+13,2). En sentit oposat, on la incidència setmanal cau més és clarament a la Garrotxa (-169,1) i el Ripollès (-142,7), per davant d'Osona (-108), la Segarra (-77,5), el Moianès (-74), el Segrià (-63,7) i les(-59,8), les altres comarques on millora més la situació durant l'última setmana.Si la lupa es posa a nivell dels municipis de més de 20.000 habitants, la situació és fins i tot millor, ja que 49 dels 66 han escapat del risc alt de rebrot. I fins i tot 17 tenen risc baix, en especial(0 punts),(5),(8),(8),(8) i(9). A banda d'aquests 17, n'hi ha 24 amb risc moderat, 8 més en moderat-alt i els altres 17 superen el llindar dels 100 punts.Cinc d'aquestes ciutats fins i tot dupliquen aquesta marca, en especial(331 punts) i(325), però també(247),(247) i(225). La tendència a la millora, però, és bona a la una immensa majoria de grans municipis, ja que 50 dels 66 han reduït el nombre de contagis durant l'última setmana, mentre que a 13 s'han mantingut i només a 3 s'han incrementat. I els increments han estat molt lleugers, a(una ràtio major en 11,7 punts),(+11,6) i Mollet del Vallès (+11,5), mentre que els descensos han estat molt més pronunciats a ciutats com Vic (-218,3) i(-187,7) i, en menor mesura,(-94,7),(-93) o(-85,2).

