Vídeos | Els moments més espectaculars de la carrera de Pau Gasol

Un jove Pau Gasol arrasa al Barça

Prodigi a l'NBA i un revulsiu històric a Memphis

L'etapa més gloriosa: Los Angeles Lakers

Gasol als JJOO: sense or, però records històrics

L'Eurobasket de 2015 contra França

Una segona joventut a l'NBA

El retorn al Barça, 20 anys després

El de Sant Boi, de 43 anys, ha decidit posar punt final a una carrera prolífica de més de dues dècades al més alt nivell esportiu. Sense cap mena de discussió, és el jugador català i espanyol amb més palmarès de tots els temps: títols a l'ACB, a l'NBA i amb la selecció, tant als Mundials, Europeus com les medalles als JJOO. El seu llegat de bàsquet és immens, però diversos moments quedaran en la retina de tots els aficionats a l'esport de la cistella.Amb 16 anys aterra al Palau Blaugrana per vestir de glòria un equip liderat per. Gasol va aconseguir la lliga i la Copa del Rei, sent MVP de les dues competicions, en una actuació memorable en la final del torneig domèstic del 2001.Gasol té l'honor, encara, d'haver estat escollit el. És una gesta que mai cap jugador estranger dels Estats Units havia aconseguit, sent la posició més alta assolida per un no-americà. Traspassat d'Atlanta a Memphis, amb només 21 anys va demostrar ser un jugador explosiu enfrontant-se als pívots llegendaris de la seva època, comEn 7 anys va dur la franquícia als Playoffs i va sumar desenes de rècords i títols individuals, a més del seu primer All-Star el 2006.Traspassat el 2008 als Lakers, Pau Gasol es converteix en el primer jugador català de la història en guanyar un anell de l'NBA.-considerats una de les millors duples de la història de la lliga americana- sumen dos títols consecutius, amb una final històrica el 2010 contra els eterns rivals,. Gasol arriba al seu sostre basquetbolístic amb uns Lakers en estat de gràcia i un equip dirigit per Phil Jackson que va tornar a enganxar milers de catalans a l'NBA pel de Sant Boi.Els JJOO de Tòquio van suposar el punt final per a Pau Gasol en la seva aventura olímpica que es va iniciar el 2004 a Atenes. Tot i que mai ha aconseguit l'or, el conjunt espanyol va aconseguir dues plates el 2008 i el 2012 en dos enfrontaments per a la història contra els Estats Units. El conjunt d'estrelles de l'NBA va reconèixer, des d'un primer moment, la tasca i la gesta de l'equip que dirigia Gasol perquè es coneixien des que eren adolescents.Les actuacions de Pau Gasol als Mundials han estat històriques, inclosa la del 2006 en la que la selecció guanya l'or però no pot jugar la final per una lesió al peu. Un dels moments més gloriosos va ser el partit de les semifinals de l'Europeu contra la selecció de França (amb...). Tot i un arbitratge molt polèmic, Gasol va remuntar el partit tot sol ambper dur l'equip a la final i aconseguir l'or contra Lituània.Després de la seva etapa als Lakers, on ho guanya tot i es consolida com un dels millors pivots contemporanis de l'NBA, és traspassat als Chicago Bulls. En un primer moment va rebre moltes crítiques pel seu estat de forma, però després de pocs partits va demostrar viure una segona joventut., Gasol amb 35 anys va establir una càtedra de fonaments basquetbolístics i galons com molt pocs veterans han aconseguit a l'NBA. En aquell All-Star de 2015 va gaudir d'un rècord històric: jugar de titular contra el seu germà Marc, primer cop que passava en la història de l'NBA. El cos el castiga després de dues etapes intrascendents als San Antonio Spurs i als Milwaukee Bucks -en aquest últim, ni juga- per culpa de les lesions. Passada la frontera dels 40 anys i després d'haver somiat amb un dolç retorn a Barcelona,on l'equip blaugrana guanya la Lliga contra el Madrid i arriba a la final de l'Eurolliga, que per desgràcia perd contra l'Efes. Després de molt pensar-ho, la seva etapa com a jugador finalitza amb 41 anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor