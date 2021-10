Almenys 216.000 menors han estat víctimes d'abusos de l'església francesa

Un mínim deha patitper part de sacerdots o religiosos de l'des del 1950, segons un informe de la Comissió Independent sobre l'Abús Sexual en l'Església Francesa (). Eli encarregat de la investigació per la Conferència Episcopal francesa i la Conferència de religiosos,, ha manifestat que les víctimes ascendeixen a 330.000 si es comptabilitzen els casos d'abús comesos per part del sector laic en nom de l'església, un exemple seria l'àmbit de l'educació o les organitzacions de joves.Segons la, els abusos presenten un "caràcter sistèmic" davant el qual l'església francesa ha mantingut una "cruel indiferència" amb les víctimes. Les conclusions de l'informe presentat per la comissió evidencien que l'església és el tercer àmbit on es produeixen més abusos a menors, just per darrere de la família i els cercles d'amistats. Davant aquestes dades, eli arquebisbe de Reims,, ha mostrat el seu condol i ha titllat "d'insuportable" el fet que les vides de tants nens, nenes i joves s'hagin vist malmeses sense que s'hagi fet justícia.L'ha demanatdels abusos comesos per part de l'església francesa i s'ha compromès a actuar perquè aquests actes no quedin indemnes alhora que ha manifestat el seu sentiment decap a aquests actes "aclaparadors" que van "més enllà del que hagués pogut imaginar".La(CIASE) va ser creada el 2019 per petició de l’Episcopat Francès i els Instituts religiosos com a resposta a diversos escàndols. L'exvicepresident del Consell de l'Estat,, ha encapçalat la tasca juntament amb una comissió independent de 21 experts en psiquiatria, sociologia, medicina o dret. El cas francès és l'últim escàndol en el qual es veu implicada l'Església catòlica. El papa Francisco va emetre un decret el 2019 en què exigia als clergues que denunciessin els casos.

