Els requisits per accedir a la nova ajuda per pagar el lloguer

, que anirà dirigida als més. El president del govern espanyol,, ha anunciat aquest dimarts la mesura, que anirà inclosa alsde l'Estat per al 2022 sempre que s'acabin tramitant via el Congrés dels Diputats. Repassem a continuació elsSegons ha assenyalat Sánchez, la nova ajuda està encaminada a donar resposta a la demanda d'a tot l'Estat. Per tant, elsaniran destinats als joves que tinguin entre 18 i 35 anys. "Destinarem una política pública a reduir l'edat d'emancipació tan alta perquè els joves puguin accedir a un habitatge deamb el suport de l'Administració de l'Estat", ha remarcat el president espanyol.L'ajuda també estarà limitada a nivell econòmic. Tots aquells joves que comprenguin les edats anteriors, i que a més, ingressin menys de, podran rebre l'ajuda. En el cas d'estar en aquesta franja d'edat, però superar el topall d'aquests diners, no es podrà optar a demanar la prestació.Dos anys. Aquest serà el marge del nou "" un cop sigui atribuït a cada persona interessada. De l'ajuda encara no se'n coneixen tots els detalls, que seran plenament explicats per la ministra espanyola de Drets Socials,, previsiblement aquest dijous després delper aprovar la nova, en què està inclosa l'ajuda al lloguer per joves.Es preveu que pugui ser sol·licitada un cop les partides públiques de l'Estat rebin els suports necessaris al Els pressupostos generals ja han estat acordats aquest dimarts entre els dos socis del govern espanyol, el. Sánchez haurà de negociar amb la majoria de la investidura, que també és la que li va permetre validar els comptes de l'any passat.​​

