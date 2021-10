Sánchez anuncia una ajuda al lloguer de 250 euros mensuals per a joves d'entre 18 i 35 anys

Por primera vez en nuestra democracia, presentamos una Ley Estatal de vivienda.



Creamos el Bono Joven de vivienda:

✅ 250€/mes durante dos años.

✅ Jóvenes entre 18 y 35 años, con ingresos menores a 23.725€.

✅ Ayudas directas a familias vulnerables.



El president del govern espanyol,, ha anunciat que els pressupostos generals de l'Estat per al 2022 inclouen unaPodran accedir a aquest "bo jove d'habitatge" aquells joves que tinguin unsi l'ajuda serà per alsEn una intervenció aquest dimarts després de l'anunci d' acord entre els socis de coalició per als Pressupostos Generals de l'Estat , Sánchez ha destacat aquesta mesura vol donar resposta a la demanda d'emancipació dels joves a tot l'Estat. "Destinarem una política pública aperquè els joves puguin accedir a unamb el suport de l'Administració de l'Estat", ha remarcat el president.Sánchez ha celebrat l'i ha reivindicat que és la "millor eina" per propiciar una "". El cap de l'executiu ha esperat presentar els comptes públics "en els pròxims dies" i poder-los aprovar al Congrés "en els pròxims mesos".El president espanyol també ha destacat el pacte per aprovar la "". Sánchez ha assegurat que és una norma "garantista", "sòlida" i "transversal".

