La Fira Mediterrània de Manresa posa el focus en els creadors joves de cultura d'arrel

La 24aposa el focus en els creadors i artistes jove de cultura d'arrel tradicional. La programació artística, que recupera la presencialitat, està formada per, de les quals 43 en són estrenes.Torna una renovada, que inaugura ubicació al Pati del Casino; es recuperen elsi es creen els, per descobrir artistes de la cultura popular a través d'activitats paral·leles, que aquest any són. Formen part de la programació noms com, el duet, amb, la. La fira se celebrarà del 14 al 17 d'octubre., director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa, ha destacat el focus dedicat als joves creadors. Ha ressaltat que en aquests darrers dos anys han detectat aquesta nova mirada de les generacions de joves artistes en relació l'arrel tradicional, una mirada, ha explicat, "més desacomplexada, sense prejudicis i més lliure". Fosas ha assegurat que cada vegada més artistes contemporanis "agafen com a eina l'arrel i la cultura popular".Un exemple d'aquest focus, ha assenyalat, és la inauguració de la 24a edició de la fira amb l'estrena de Trencadís, la primera proposta artística, ja anunciada, de l'(OMAC), una formació integrada per 31 joves que interpreten noves creacions inspirades en l'arrel tradicional catalana.signa la primera creació de l'OMAC, amb la cantant menorquinacom a veu solista convidada. La proposta forma part del primerde Fira Mediterrània. Fosas explica que l'espectacle parla de "la unió entre l'arrel i la contemporaneïtat".Fira Mediterrània presentarà enguany també el documental Arrel, dei codirigit per, on s'analitza la mirada jove i com avui es crea a partir de l'arrel i la cultura popular i tradicional. En aquesta edició, el certamen acull a 22 joves delper acompanyar-los en la seva formació o en el seu camí cap a la professionalització.La programació artística deixa enrere els 46 espectacles programats l'any passat i se situa en xifres del 2019, amb 67 propostes, de les quals 43 seran estrena. En concret hi ha 37 propostes de música (1 de públic familiar), i 30 d', dels quals 16 dansa i circ i 14 de teatre i instal·lacions (5 de públic familiar). 44 dels espectacles són de Catalunya; 18 de la resta de l'Estat i 5 internacionals.A més de l'estrena de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, a la 24a Fira Mediterrània actuarà el duet Tarta Relena, que continua barrejant l'electrònica amb les músiques de tradició oral i les cançons de la Mediterrània a cappella i Roba Estesa presentarà el seu nou treball. Altres actuacions seran les de la compositora grega-sudanesa, els andalusos, els gallecs Tanxugueiras,amb el seu cançoner d'arrel basc i el duetEnllaçant música i arts escèniques, es podrà veure l'austríaci la seva proposta SunBengSitting, i també les del ballarí i coreògraf Cesc Gelabert, que amb Israel Galván i Jon Maya oferiran les seves interpretacions de l'aurresku, la dansa tradicional basca.El cartell de teatre comptarà amb companyies joves que treballen amb l'arrel i els seus materials com el col·lectiu de teatre multidisciplinar, que proposa Khaled: camí de refugi, una instal·lació artística pluridisciplinària que gira entorn la idea de refugi. Una proposta que es viurà en un refugi antiaeri de la Guerra Civil, construït a Manresa el 1938.Pel que fa propostes familiars, s'ha programat La veritable història d'en Jan Petit, protagonista de la cançó popular, de la mà de la Cia. Teatre de l'Aurora, i el concert Ullsclucs, de l'Obrador d'arrel, sobre les músiques de l', amb direcció musical d'i direcció escènica deNeixen en aquesta edició els Rizomes de la Fira. Com ha explicat l'organització, el rizoma és una tija subterrània que creix horitzontalment respecte a la superfície del sòl i conserva la capacitat d'emetre nous brots i arrels a partir dels seus nusos. Així doncs, a partir d'una proposta artística de la programació de la fira, el públic podrà descobrir persones de la cultura popular a través d'activitats paral·leles comAquest 2021 es dediquen a l'etnocoreògraf, amb motiu del centenari del seu naixement; al músic i folklorista, del qual enguany se celebren els 125 anys del seu naixement; i a la poetessa, folklorista, compositora i pedagoga, de la qual s'estan celebrant els 125 anys del seu naixement.Enguany les activitats estan pensades en un format presencial i tindran lloc a la nova ÀreaPRO, un eix ubicat en ple centre de Manresa que tindrà com a epicentre eli que s'estendrà a la seu de la Fira Mediterrània de Manresa (a la) i al, entre altres. "Hem creat una nova ÀreaPRO al centre de Manresa al Pati del Casino per donar l'impuls al 100% de la presencialitat".Un altre eix d'aquesta edició és la relació entre cultura i educació. Des de 2019, la Fira Mediterrània posa damunt la taula un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'. El binomi educació i cultura centra les activitats adreçades als professionals acreditats durant el primer dia de programació, dijous 14.També tindran un paper destacat els Itineraris de, tant escènics com musicals, que combinaran l'exhibició d'espectacles o concerts en format de showcase amb presentacions de novetats i treballs en procés de creació.Com ja es va anunciar a mitjans de setembre, la Fira recupera els OFF amb propostes com el, organitzat peli el, adreçat a grups i solistes emergents amb propostes de folk i músiques d'arrel de la Mediterrània.La, al centre de Manresa, acollirà durant dos dies artesans i parades amb productes relacionats amb la cultura popular, concerts, presentacions i actuacions castelleres que s'emmarquen dins del pla de la represa de la cultura popular.Fira Mediterrània i lade Manresa han organitzat una recollida d'aliments. Aquesta acció benèfica es durà a terme diumenge 17 d'octubre, al Teatre Kursaal amb les actuacions deamb l'Per tal de poder controlar l'aforament i evitar aglomeracions, serà necessari reservar seient i comprar entrada., en la venda anticipada, i s'han creat diversos abonaments segons els itineraris de la programació. Es posen a la venda més de 16.000 entrades.La imatge de la 24a edició de la Fira Mediterrània juga amb la mirada polièdrica sobre l'arrel que defineix el certamen. Creada per l'estudi de disseny, lliga amb la idea de les mirades sobre l'arrel, la cultura popular i el patrimoni immaterial que fa la programació de la fira.El pressupost d'aquest any és de 850.000 euros, dels quals menys del 50% està dedicat a artistes i producció tècnica, ha explicat el director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa. Un 90% del pressupost està destinat a tot l'equip del certamen, ha afegit.

