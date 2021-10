No descarten l'aparició de noves boques d'emissió al Cumbre Vieja

La actividad de hoy es explosiva con caída de piroclastos y bombas / Today's activity is explosive with falling pyroclasts and bombs #lapalma #erupcionlapalma #lapalmaeruption pic.twitter.com/oCOWCwruFJ — INVOLCAN (@involcan) October 5, 2021

La bruma observada hoy proviene de polvo del Sahara y ceniza volcánica desde el volcán #CumbreVieja en La Palma, Canarias. La presencia del gas SO2 es incoloro, no opaca la atmósfera y se ve que está presente solo por imágenes del satélite Copernicus, pero no se ha validado… 1/3 pic.twitter.com/KeCciPuuVw — Ada Monzón (@adamonzon) October 3, 2021

El trencament del con principal delel passat diumenge, ha originat lEls experts no descarten l', així com unque aquest dimarts ja és possible veure.La zona sud de l'illa de, amb un de magnitud fins a 3,7 a l'escala de Richter. Cal destacar, però, que sis d'aquests s'han produït a gran profunditat, entre els 30 i els 36 quilòmetres, tal com exposa l'Institut Geogràfic Nacional.El president del govern de les Canàries, Ángel Víctor Torres, va admetre aquest dilluns que, a l'illa de La Palma. De totes maneres, Torres va assenyalar quede l'erupció.El volcàha complert aquest diumenge dues setmanes d'erupció. Segons Involcan, el Cumbre Vieja ha emès, des del 19 de setembre i fins al 4 d'octubre, un total dea l'atmosfera. El servei de monitoratge de l'atmosfera Copernicus preveu que aquestes. De fet, la meteoròloga deAda Monzón ja va avisar aquest diumenge que es podia observarLa lava ja ha arrasat més de 1.000 edificis i ha engolit un total de 413 hectàrees dels municipis d’. A més, uns 33 quilòmetres de carreteres han quedat destruïts.La lava va arribar al mar el dimarts a la nit i ha creat un nouque, aproximadament, mesurai ocupa ja unes 32,7 hectàrees alhora que segueix creixent. Es calcula que el magma s'enfonsa uns 400 metres mar endins. Es tracta d'una mena de piràmide sobre el mar, que a hores d'ara ja fa​​

