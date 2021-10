La indústria manufacturera ha perdut més de 12.000 empreses els darrers vint anys

En el període entre 1999 i 2019,, en la seva major part petites i mitjanes empreses, i ha perdut 140.932 empleats.. Són dades de l'estudi Demografia de la pime industrial manufacturera catalana (1999-2019) que ha elaborat la patronal Pimec. L'afirmació que Catalunya és la fàbrica d'Espanya ja s'hauria de relativitzar molt, tot i que el pes del sector manufacturer a Catalunya va ser del 16,4% l'any 2020 enfront el 12,2% en el conjunt de l'estat espanyol. Catalunya continua sentque Espanya.El secretari general de la Pimec,i el director de l'Observatori de l'organització,, han presentat l'estudi. Ginesta ha reconegut que el teixit industrial té a Catalunya menys pes del que hauria de tenir:. Darrerament s'han perdut 12.000 empreses de la indústria manufacturera i 140.000 llocs de treball, ha explicat Ginesta. Guinjoan ha explicat la pèrdua de teixit industrial dins delde tot el món occidental i el pas a una economia de serveis.El pes específic del sector es manté rellevanT: "és un teixit ric", ha afirmat Modest Guinjoan. Tant Guinjoan com Ginesta han insistit en la necessitat de "potenciar la indústria manufacturera per recuperar el pes que havia tingut en altres temps perquè tenim l'ingredient bàxic, que és un empresariat amb vocació industrial". Tots dos han dibuixat un panorama alhora. Inquietant perquè és evident que s'ha produït una pèrdua de teixit, que ha afectat sobretot la microempresa i la petita empresa. En canvi, la mitjana i la gran han resistit millor, això en un contetx de fortíssima competitivitat, la creixent globalització dels mercats i l'emergència de potents actors, com unaque sempre ha tingut vocació industrial.Però els dirigents de la Pimec també han posat el focus en els aspectes positius que manifesta el sector, com ho mostra que el sector industrial manufacturer català fa una aportació al valor afegit d'entrecorrents en els darrers cinc anys i que la productivitat ha crescut un 40%.La Pimec ha reclamat als governs que apostin per la industrialització i considera que elssón una gran oportunitat, com ho és també el, que Ginesta ha reclamat "que sigui molt més que un bon document". Ginesta i Guinjoan han manifestat que "calen més recursos, però sobretot creure en la indústria i aplanar el camí, que vol dirdonar suport al treball en pràctiques i fer que elsno siguin discriminatoris". En paraules de Josep Ginesta: "O tenim vocació industrial o Catalunya deixarà de ser industrial".

