Què van fer els usuaris quan va caure WhatsApp, Facebook i Instagram?

Whatsapp, Facebook e Instagram: ELIMINADOS pic.twitter.com/2JGVSUoHxz — Netflix España (@NetflixES) October 4, 2021

Hi and happy Monday 😵‍💫 — Instagram (@instagram) October 4, 2021

, incloses la xarxa social Instagram i el servei de missatgeria de WhatsApp, va suposar un sotrac d'immenses dimensions en el món d'internet.el control de tots els seus productes i de la seva pròpia xarxa al cap de sis hores de caiguda lliure, registrant unes pèrdues de 6.600 milions de dòlars per a Mark Zuckerberg , el fundador i líder de Facebook. Tot i això, els principals afectats van ser els usuaris., al voltant de la mitjanit i de manera progressiva després de sis hores interrompuda. Com van "sobreviure" els usuaris en perdre els principals canals de missatgeria? En caigudes similars, de durada molt més curta, es van repetir situacions semblants: el traspàs dels usuaris a altres xarxes o canals, que registren increments exponencials de la seva activitat. Telegram, els SMS o Twitter han estat les solucions creatives de milions de persones que van veure com no podien accedir als seus canals habituals.-tots dos estan connectats a Facebook-, la majoria de persones aterren a aquesta xarxa social i es fa trènding tòpic mundial. Aquesta caiguda ha estat tan històrica que fins i tot els comptes oficials de totes les empreses protagonistes van participar en converses a Twitter: Downdetector , el principal indicador de saturacions i problemes a les grans xarxes socials d'Internet, va registrar una afluència massiva d'usuaris a Twitter després de la caiguda de tots els serveis de Facebook. Aquest traspàs immens de persones va provocar un veritable terratrèmol en altres línies, com, que va registrar problemes a Gmail durant hores.La telefonia mòbil també es va veure afectada per aquest terrabastall d'Internet. Sen un escenari imprevisible, quan els primers, tan utilitzats fa una dècada, pràcticament han desaparegut de la vida dels usuaris. Diverses companyies van notificar increments en trucades -més en poques hores- i en l'enviament d'SMS.

