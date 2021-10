La veritable raó per què les galetes Maria tenen forats

Lessón un producte imprescindible en molts rebosts i formen part de l'esmorzar o el berenar de milions de consumidors. L'origen, segons es creu, és el banquet de la boda de la duquesa Maria AlekSándrovna de Rússia amb el príncep Alfred I de Saxònia, i l'empresa Peek Freans va ser la primera a comercialitzar-les.Un dels misteris d'aquest producte, popularitzat a Espanya durant els anys seixanta, és per què tenen forats. Hi ha qui pensa que és perquè absorbeixin més la llet, quan s'introdueix en una tassa o en un got per reblanir la galeta. No és aquest el motiu real, que respon més aviat a una qüestió delLes galetes Maria es fornegen amb l'anomenat mètode docking, que evita que es formin bombolles d'aire a la massa mentre s'elabora a la fàbrica. Elspermeten que el vapor s'escapi mentre es fornegen les galetes. És una tècnica que també es fa servir en galetes salades com els crackers.​​

