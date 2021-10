:

.@ReedHastings and Ted Sarandos and the team at @Netflix get it right so often. Their internationalization strategy isn’t easy, and they’re making it work. Impressive and inspiring. (And I can’t wait to watch the show.) https://t.co/yFw7TGyc1U — Jeff Bezos (@JeffBezos) October 2, 2021

La competència en el món de les plataformes és ferotge i no és gens habitual l'aplaudiment ni el reconeixement entre rivals. Però una sèrie deha aconseguit que, fundador d'Amazon, doni l'enhorabona públicament a la plataforma creada perper la sèrieL'eufòria que ha generat la producció sur-coreana és històrica i des de Netflix asseguren que es convertirà en la seva sèrie més exitosa de tots els temps, per davant de clàssics comBezos, a través d'una piulada, ha escrit al seu compte personal que en pensa de la capacitat de Netflix de crear èxits com El juego del calamar. La seva estratègia d'internacionalització no és fàcil i l'estan fent funcionar. És una gesta impressionant i inspiradora. No puc esperar per veure la sèrie". No hi ha cap precedent del fundador d'Amazon aplaudint d'aquesta manera una competència directa com Netflix, que és rival deÉs la continuació de la prolífica indústria coreana, però sobretot és la prolongació d'un gènere que segueix aglutinant aficionats que acaben esdevenint veritables addictes de la trama., victoriosa als Oscars el 2020, va suposar la culminació d'aquesta mateixa indústria.Les distopies apocalíptiques i futuristes són un dels reclams més sol·licitats per part del públic en l'era moderna del cinema, les ficcions i els documentals. Però dins d'aquesta secció hi trobem un subgènere encara més reclamat -que ha derivat en tota mena de videojocs multijugador- com és elEl juego del calamar, creada per, aconsegueix un còctel d'ingredients que converteix la sèrie en una addicció permanent per a l'espectador. El poder, el control distòpic, els missatges polítics, la supervivència humana i els dilemes filosòfics es barregen en una recepta que sap donar peixet a l'espectador en crear situacions de màxima intriga i dependència "pel que vindrà" en el pròxim episodi.​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor