La llista de paradisos fiscals, modificada: desapareixen tres països

La llista grisa

Per què entren i surten països de la llista?

La Unió Europea actualitza aquest dimarts la l, els territoris que atreuen capitals externs gràcies als seus sistemes tributaris flexibles. Un mètode que permet evadir el pagament d'impostos.El llistat: handels dotze països que el conformaven en l'última actualització del febrer del 2021. Són, a la zona del mar Carib, i lesAixí,. Actualment,, tot i que havia sol·licitat ser-ne exclòs. Ecofin, el Consell d'Assumptes Econòmics i Financers de la UE, n'ha rebutjat la petició.Aquest llistat, que es publica des del 2017 i s'actualitza dos cops a l'any, incloui, per tant, erosionen els ingressos de l'impost de societats dels estats membres. Algunes d'aquestes pràctiques són el, l'i elEs tracta d'una actualització que arriba la mateixa setmana que s'han començat a conèixer noms de laAra per ara, alguns dels noms que ja s'han destapat són el de l'exentrenador del Barça,entre d'altres.La Unió Europea publica també la. Són territoris no considerats purament paradisos fiscals, però que estana les seves legislacions. Així, els tres sortints de la llista negra -- se sumaran aEls canvis depenen de la. Els tres que desapareixen aquest dimarts s'han compromès, doncs, a sotmetre el seu sistema fiscal a una revisió complementària del Fòrum Global sobre Transparència i Intercanvi d'Informació Tributària.

