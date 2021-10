El govern espanyol planteja apujar un 2% el sou dels funcionaris

Elel 2022. És la proposta per a l'any que ve que el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha portat a la reunió de la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques d'aquest dimarts al matí, segons han confirmat fonts governamentals.Els pressupostos generals de l'Estat d'aquest any van recollir una pujada salarial del 0,9% el 2021. Fonts de lahan avançat quequalsevolque "". Les últimes previsions de l'Índex de Preus de Consum (IPC) auguren que se situarà per sobre del 2% els pròxims mesos arran de l'encariment de la llum i els combustibles.L'increment salarial dels treballadors de l'administració serài haurà de passar per Consell de Ministres. Fonts del Ministeri d'Hisenda confirmen que no s'aprovarà aquest dimarts i haurà d'esperar a més endavant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor