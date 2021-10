La Moncloa es limita a expressar «respecte» a la decisió italiana de no extradir Puigdemont

i les decisions dels seus tribunals. Així ha expressat la ministra portaveu,, l'opinió de la Moncloa a la decisió de la justícia de Sardenya de rebutjar l'extradició del president Carles Puigdemont . Sobre el xoc frontal entre el Tribunal Suprem i les jurisdiccions de tres països de la UE, Rodríguez s'ha limitat a dir que es tracta de "discrepàncies en l'àmbit judicial" en les quals l'executiu no hi entra.A la pregunta sobre les declaracions del líder del PP,, relacionant les decisions dels tribunals europeus als interessos polítics dela miniatra ha desautoritzat completament el cap de l'oposició, assegurant que "ja no sorprenen les declaracions de Pablo Casado, que aquests dies ha tornat a demostrar queni és una alternativa a aquest govern". Isabel Rodríguez ha contraposat les propostes de Casado per sortir de la crisi a les del govern, "que treballa perquè la recuperació arribi a tots".La decisió delha estat un nou revés judicial per a Pablo Llarena i el Suprem espanyol. La Fiscalia es va mostrar favorable a la suspensió i el jutge va aturar el procediment sol·licitat per la justícia espanyola. El jutge italià ha decidit esperar que eles pronunciï sobre les mesures cautelars sol·licitades per la defensa de Puigdemont.D'aquesta manera, la Moncloa s'allunya de la posició adoptada pel gruix de lai pel PP. Precisament durant lacelebrada fa uns dies pel partit conservador,va insistir en el tema Puigdemont i va assegurar que ell portaria l'expresident davant el Tribunal Suprem. Aquest dilluns, en declaracions a TVE, el líder del PP es feia fort assegurant que el govern de Pedro Sánchez no estava interessat en l'extradició perquè

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor