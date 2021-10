Dos menors detinguts a Manresa per demanar 1.000 euros a un home per alliberar el seu fill

Com si fos una pel·lícula.diumenge passat detinguts quan completaven el cobrament d'un rescat per l'alliberament del fill de la víctima d'una suposada detenció a Eivissa.Els fets van tenir lloc el passat diumenge 3 d'octubre. La víctima va rebre la trucada d'uns individus que li van assegurar que eren agents deld'Eivissa i que havien detingut el seu fill per un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els interlocutors li van dir a l'home que si pagava 1.000 euros. Interlocutors i home van acordar fer el pagament de l'acord a un punt del carrer Berga, al polígon dels Dolors deDavant de l'anomalia de l'oferta policial, l'home es va dirigir a la comissaria delsa presentar denúncia, i la policia catalana va muntar un dispositiu amb agents de paisà per fer seguiment de l'intercanvi. A l'hora acordada i en el punt establert, la víctima va deixar un paquet que havia de contenir els 1.000 euros, mentre els agents de paisà dels Mossos vigilaven la zona.Pocs minuts després de deixar el paquet,i mentre dos vigilaven, l'altre va recollir el suposat rescat. En aquell moment els agents van llançar-se sobre els joves, que van intentar escapar, i en va detenir dos, mentre que el tercer aconseguia fugir. Els detinguts han estat acusats d'Els dos menors detinguts han quedat en llibertat després d'haver-los posat a disposició de la Fiscalia de menors. La investigació continua oberta per detenir el tercer jove implicat, que sospiten que coneixeria el fill de la víctima que, realment, viu a Eivissa.

