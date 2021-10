La majoria del Parlament insta Borràs a sancionar Vox per vincular immigració i delinqüència

La majoria de grups del Parlament demanen a la mesa de la cambra que estudiï si el president del grup parlamentari de Vox,, va incomplir elquan durant el debat de política general va. La petició, que es recull en un document lliurat a l'òrgan presidit per, el signen. És a dir, tots els grups menys Ciutadans, PP i Vox.Els grups al·leguen que el passat 29 de setembre Garriga va vincular delinqüència i immigració fent "identificació expressa de la nacionalitat d'aquells que eren presumptes responsables amb la seva nacionalitat i per tant el seu origen". El document presentat emplaça a valorar si s'ha vulneratdel codi de conducta dels diputats, que recull que han de mantenir una "conducta respectuosa" tant amb la resta de parlamentaris com amb els ciutadans. També una actitud "escrupolosa i exemplar d'acord amb ei principi d'igualtat sense discriminació per raó de gènere, orientació sexual, creences, ideologia, origen o condició social, ètnia, llengua o qualsevol altra".Segons argumenta ERC, un dels grups signants, les declaracions de Garriga suposen "un clarper raó d'origen, condició social i/o ètnia.", motiu pel qual demanen que la comissió de l'estatut dels diputats valori el cas i estudiï una possible sanció.

