Mas considera que l'amnistia i el referèndum no sorgiran de la taula de diàleg

L'expresident de la Generalitatha considerat que l'amnistia i un referèndum d'autodeterminació no sorgiran de la taula de diàleg, tal com planteja el president Pere Aragonès. En una entrevista a Ràdio 4 i a La 2, ha assegurat queentre els dos governs, però afegeix: "Això vol dir que no s'ha d'intentar? Que s'intenti".Tot i això,i ha assenyalat que des del principi ha apostat per un procés dialogat. "Si Aragonès diu que n'ha de sortir amnistia i referèndum d'autodeterminació, la meva sensació és que això d'aquesta taula no en sortirà. Si no hi ha acord entre les dues parts de la taula, no hi haurà acord. El meu pronòstic és que no sortirà això de la taula", ha afirmat.D'altra banda, ha admès que va ser un "error" fixar el termini de 18 mesos., mai m'haurien donat el sí per l'operació unitària perquè m'haurien vist com a rival electoral", ha argumentat. Preguntat per si l'independentisme hauria de cedir per arribar a un acord en aquest espai de diàleg, l'expresident no s'ha mullat i s'ha limitat a dir que "ja veurem què passa".