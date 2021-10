Marc Artigau, Cristina Genebat, Julio Manrique, Joan Carreras i Mireia Aixalà, premis Max de teatre del 2021

són alguns dels noms propis del talent català reconegut aquest dilluns a la 24a edició delscelebrats a Bilbao. El trio d'Artigau, Genebat i Manrique ha conquerit el guardó a millor adaptació per Les tres germanes, que li ha merescut apel seu paper a Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard), mentre que el premi a la millor direcció escènica ha anat per al tàndem format per, artífexs d'Atraco, paliza y muerte en Agbanäspach. A banda, la badaloninas'ha endut el guardó a millor espectacle familiar per Laika.L'actriu(Barcelona, 1936) ha recollit en mans de la seva filla, l'actriu i presentadora Cayetana Guillén-Cuervo, elper la seva labor en el camp de les arts escèniques. Amb el teatre Arriaga de Bilbao dempeus i oferint-li una llarga ovació, Cuervo ha pujat a l'escenari "plorant d'amor i d'agraïment" per haver rebut un reconeixement "d'aquesta categoria" a la seva edat, ha expressat en un sentit discurs.Al llarg de més de 60 anys de carrera, Cuervo ha treballat en més d'un centenar d'obres de teatre, una trentena de sèries de televisió i més de 60 pel·lícules. Ara, suma el premi Max d'Honor a altres reconeixements com el(1965) i la(2018).Altres guanyadors de la nit dels premis Max han estat El bar que se tragó a todos los españoles -millor espectacle teatral, millor autoria teatral i millor disseny d'espai escènic-, i La mort i la donzella -millor espectacle de dansa, millor coreografia i millor disseny d'il·luminació-, així com Con lo bien que estábamos, guardonat en les categories de millor composició musical per a un espectacle escènic i millor tasca de producció.Un total de 439 espectacles es van inscriure a la 24a edició dels premis Max de teatre, dels quals 190 van ser escollits candidats en la primera fase i 37 van quedar finalistes a la segona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor