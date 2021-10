Borràs presenta candidatura per formar part de l'Assemblea de Representants del Consell per la República

Ens calen institucions republicanes com el @ConsellxRep fora de les urpes d’un estat que ens persegueix dins i fora de les seves fronteres, com hem vist avui amb MHP @KRLS i els HC @ClaraPonsati i @toni_comin Encoratjo a formar-ne part i em presento a l’Assemblea de representants pic.twitter.com/q1taOyQTN8 — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) October 4, 2021

La presidenta del Parlament,, ha anunciat a través de Twitter que ha presentata (CxRep). L’Assemblea, segons el Consell per la República, actuarà com un"Ens calen, que ens persegueix judicialment dins i fora les seves fronteres", ha argumentat. Per aquest motiu, la presidenta del Parlament. "Presento la meva candidatura. Dono força al consell, el consell ha de tenir força. Junts aconseguirem la independència", ha conclòs.L'Assemblea de Representants estarà formada per, dels qualsi elsrestants, per acom ara regidors, diputats, eurodiputats i senadors. LesseranUn cop constituïda, escollirà, per una banda, el seu president i, per una altra, el president del Consell per la República. Actualment, Puigdemont és el president del CxRep.Fa uns dies l'expresident de la Generalitattambé va anunciar que havia presentat. Aquest dilluns va sersetmanes després de deslligar-se del Consell per la República, qui va presentar candidatura per l'Assemblea de Representants.

