Renfe només ofereix el 47% de serveis mínims en la quarta jornada de vaga

durant les primeres hores d'una nova jornada de vaga dels maquinistes, ambfins a les 9 del matíuna xifra que tot apunta que augmentarà en les properes hores. Es tracta de la quarta jornada de vaga després que s'iniciés dijous passat i continués divendres i aquest dilluns, amb acusacions creuades entre la companyia i els maquinistes sobre l'incompliment o no dels serveis mínims. El volum de passatgers no és tan elevat com el d'altres dies, en principi perquè s'haurien buscat altres mitjans de transport.L'empresa considera que alguns dels maquinistes no s'han presentat a la feina i no han complert amb elsestipulats en el 85%,mentre Semaf assegura que no es van rebre totes les cartes en què s'incloïen els treballadors en aquests serveis mínims. El sindicat també ha convocat vagues pel dia 7, 8, 11 i 12 d'octubre, coincidint amb el Pont del Pilar.La vaga d'aquest dimarts és diferent de la d'ahir, que tenia caràcter parcial. Avui, l'aturada es, o sigui, durant les 24 hores del dia, i ja s'ha iniciat a les 12 de la mitjanit.Un dels motius que han portat els maquinistes a protestar és el possible. Altres reivindicacions són recuperar els 700 maquinistes menys que ara té la plantilla arreu de l'Estat i un miler de circulacions que "es van suprimir i no han tornat", segons Semaf.El sindicat també denuncia l'incompliment del segon conveni col·lectiu sobre noves incorporacions i sortida de personal i mobilitat; i dels compromisos adoptats el 12 de febrer passat per evitar una altra vaga.

