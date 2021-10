Què hi ha darrere de la caiguda de WhatsApp, Facebook i Instagram?

This one looks like a pretty epic configuration error, Facebook basically don't exist on the internet right now.



Even their authoritative name server ranges have been BGP withdrawn. — Kevin Beaumont (@GossiTheDog) October 4, 2021

About five minutes before Facebook's DNS stopped working we saw a large number of BGP changes (mostly route withdrawals) for Facebook's ASN. pic.twitter.com/dMTevg6hqj — John Graham-Cumming (@jgrahamc) October 4, 2021

Aquesta és la pregunta que es fan molts usuaris sobre la caiguda de. La causa de la interrupció del servei no està confirmada, però segons apunten diversos experts, es podria deure al fet que s'han eliminat delsles entrades d'aquestes tres aplicacions.L'altra pregunta que sorgeix és que és un DNS. Parlem d'un. Cada cop que qualsevol persona obre un enllaç o una aplicació, el dispositiu ha de buscar el DNS utilitzat pel servei al qual intenta accedir, per trobar-lo i acabar connectant. Els DNS estan proveïts per, entre d'altres,Una de les veus autoritzades per pronunciar-se és l'expert en ciberseguretat,, que a través d'un missatge aha expressat el següent: "Aquest sembla un error de configuració bastant fort, Facebook bàsicament no existeix a Internet en aquests moments".En el mateix sentit, el cap de tecnologia de l'empresa de servidors al núvol, ha detectat com a les 17.50 hores Facebook "d'Internet". "Quan algú escriu facebook.com al seu navegador, el sistema DNS no sap on dirigir-se perquè la ruta ha canviat i no la reconeix. Aquest pot ser el problema", explica.El servei de Whatsapp, Instagram i Facebook ha caigut aquest dilluns al voltant de dos quarts de sis de la tarda., que impedeixen el funcionament de les aplicacions de la companyia de Facebook. La pàgina de detecció d'errorsha registrat desenes de milers de queixes en qüestió de minuts. De moment, Facebook no ha informat dels errors ni ha detallat quan es restablirà el servei, si bé afirma estar treballant en una solució.

