Jordi Sànchez: «La UE acabarà forçant Espanya perquè deixi tornar Puigdemont»

"L'actitud que ha mantingut l'exili reforça la posició de persecució política denunciada contra l'estat espanyol"

"El govern espanyol ha de decidir si vol abordar la resolució del conflicte a partir del diàleg o a través de la persecució política. Tot alhora no és possible"

"És molt difícil creure en una voluntat de diàleg quan se't veten els noms que tu ofereixes per dialogar o quan detenen el president Puigdemont"

"A dia d'avui el marge per resoldre el conflicte de manera dialogada és molt petit"

L'entorn deafrontava la vista de dilluns a, a, amb optimisme. Les resolucions europees acreditades fins ara i la decisió de fa dues setmanes del mateix tribunal sard feien pensar en una nova victòria, que finalment es va confirmar amb la suspensió "sine die" de l'extradició de l'expresident a l'espera que la justícia europea resolgui sobre la seva situació. A les portes de las'hi va aplegar una àmplia representació de l'independentisme per donar suport a Puigdemont. Un d'aquests dirigents era el secretari general de, home fort del partit, que tenia clar que la resolució de laseria favorable i suposaria un nou revés per la jutgeEn aquesta entrevista amb, Sànchez analitza les conseqüències per a l'independentisme en general, i l'exili en particular, de la resolució de la jutge italiana, i també l'efecte que té la detenció de Puigdemont i la victòria judicial en la mesa de diàleg, que tot just ha començat a caminar sense representació, per ara, de. Sànchez, que va estar amb Puigdemont abans de la compareixença a Sàsser, reivindica l'actitud de l'i pronostica noves victòries en els propers mesos, que evidenciaran encara més la situació de persecució política que pateix l'expresident. També llança una advertència al govern espanyol en relació a la: no es pot pretendre abordar el conflicte per la via de la negociació i alhora mantenir activa la repressió.- Sí, pel precedent de la setmana passada, que va deixar el president Puigdemont en llibertat sense mesures cautelars, i també perquè estem convençuts que totes les justícies de la Unió Europea (UE) mantindran un respecte absolut per la decisió que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictaminar fa uns mesos. L'única excepció és Espanya, i aquest contrast és el que hem de posar en evidència per reforçar la situació de persecució política que pateix el president Puigdemont.- Reforça no tant l'estratègia de l'exili sinó l'estratègia per tal que Espanya acabi respectant el mandat de les urnes i la jurisprudència europea. La decisió favorable de la justícia italiana se suma a la que ja hem tingut a Bèlgica, Alemanya, Escòcia... I les que tindrem en qualsevol altre país on hi pugui haver un incident com el que Espanya va provocar a Itàlia.- Penso que el primer semestre de l'any vinent tindrem, d'acord amb les informacions de l'equip d'advocats, unes decisions del tribunals europeus que seran favorables a les posicions defensades pel president, i per tant se li reconeixerà la immunitat i la possibilitat de circular per tot Europa. Després el que haurem de fer és que Espanya compleixi aquestes decisions, i és aquí on començarà una segona batalla política on estem convençuts que la Unió Europea acabarà imposant la decisió dels tribunals i forçant Espanya per deixar circular lliurement Puigdemont també dins de les seves fronteres.- Vam passar una estona plegats diumenge al vespre i abans de la compareixença. Ell estava absolutament convençut d'estar repetint una història ja viscuda davant del tribunal belga o alemany, i que la decisió seria equivalent. Sempre ha estat tranquil i molt confiat tant en l'equip d'advocats com en la justícia italiana.- L'actitud que ha mantingut l'exili, i que ha donat com a resultat decisions judicials arreu d'Europa, reforça una posició de persecució política denunciada contra l'estat espanyol. En aquesta situació li haurem d'afegir, d'aquí a uns mesos, decisions d'organismes judicials contra la sentència del Tribunal Suprem. Hem de tenir molt present les decisions també del Consell d'Europa del mes de juny, que recomanava a Espanya cessar en la persecució política i buscar vies de sortida. L'exili ha tingut un paper de lideratge davant dels tribunals, i els altres actors que estàvem tancats a la presó tenim ara un recorregut que seguirà aquest camí gràcies a les demandes que hem presentat al TEDH o la feina feta davant del Consell d'Europa o també amb els posicionaments d'organismes de Nacions Unides demanant la llibertat. Tot això serveix perquè finalment Europa vegi com Espanya ignora al seu territori els elements constituents de drets i llibertats.- No. Tenim la sospita que l'admissió a tràmit es farà un cop tots els presos polítics hagin presentat la seva demanda. Ara encara estem esperant que el TC denegui l'empara a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Quim Forn. Ens trobem en una situació de bloqueig del Constitucional que ens afecta indirectament, perquè probablement l'estratègia del TEDH serà ajuntar totes les demandes perquè és la mateixa causa. En tot cas, crec que hem d'assumir que trigarà un parell d'anys a dictar sentència.- El govern espanyol ha de decidir si vol abordar una resolució del conflicte a partir del diàleg i la negociació o si vol intentar resoldre el conflicte a través de la persecució política. Fer les dues coses alhora no és possible. La detenció de Puigdemont a Itàlia evidencia que les paraules d'aparent voluntat de Pedro Sánchez no es corresponen amb els fets. Per tant, el marge, avui, perquè el conflicte es resolgui de manera dialogada és molt petit. No per manca de voluntat de l'independentisme en general o de Junts en particular, sinó per part del govern espanyol. Poso al mateix nivell la detenció de Puigdemont ordenada pel Tribunal Suprem com el veto que es va imposar a la delegació de Junts per entaular les primeres converses. És molt difícil creure en una voluntat de diàleg i negociació quan se't veten els noms que tu ofereixes per dialogar o quan detenen el president Puigdemont, que a dia d'avui és el màxim exponent de l'independentisme.- El president no necessita detencions per consolidar el seu lideratge. La detenció va tornar a posar el focus sobre una realitat que molts creien que era superada i que es torna a posar en evidència que no és així. L'estat espanyol persegueix de manera clara per terra, mar i aire el president Puigdemont i qualsevol persona que tingui la voluntat de desafiar-lo. Aquest cap de setmana escoltàvem Pablo Casado dient exactament les mateixes paraules que va dir Pedro Sánchez en campanya electoral. Per què ens escandalitzem quan ho diu la dreta espanyola i no quan ho diu l'esquerra? Tenim davant una mateixa actitud, i això no ho hauríem d'oblidar.- Això ara queda molt lluny i no pertoca especular. No hi ha eleccions a la vista i ara toca treballar bé l'estratègia traçada per l'independentisme, intentar buscar un espai d'estratègia compartida, una bona acció de govern i unes bones victòries als tribunals europeus com la d'aquest dilluns a Sàsser.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor