Robles hauria entregat fons reservats de l'Estat a la Casa Reial en metàl·lic

L'actual ministra dedel govern espanyol,, hauria donat a lafins a 60 milions de pessetes anuals en metàl·lic amb origen de fons reservats de l'Estat. Això, segons publica aquest dilluns el diari ABC, s'hauria produït entre els anys, durant el mandat de l'expresident socialistaEn aquell executiu socialista, Robles va ser secretaria d'Estat deli també directora de la seguretat de l'Estat. Com explica el mateix diari, aquests diners es van lliurar de cinc en cinc milions de pessetes al mes per "no deixar rastre". La informació l'hauria revelat el desembre de 1994 l'exministre socialistaen conversació amb l'exdirector del Centre Superior d'Informació de la Defensa,D'aquesta conversa, explica el diari, se n'extreu que aquestes transaccions es feien primer en, però a partir del 1994 es va optar per la via. I aquest sistema, precisament, no hauria agradat a la Casa Reial. Robles hauria argumentat el canvi explicant que així els moviments no quedaven enregistrats.De moment, però, elha evitat pronunciar-se sobre l'assumpte, i la seva futura portaveu al Senat,, ha dit estar "segura que la ministra donarà les explicacions pertinents". El seu soci de govern --, però, ha afirmat que la notícia és "una mostra més de la falta de transparència de la Casa Reial". Pel que fa a les files catalanes al Congrés dels Diputats,ha registrat dues peticions de compareixença de Robles i del ministre de l'Interior,, per aclarir les informacions.

