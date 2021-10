La DGT estrena un nou senyal que portaran alguns cotxes: què significa?

🆕⚠️Nueva señal para proteger a los usuarios #vulnerables 🚶🚴🛴🛵 y advertirles sobre los ángulos muertos 🔎🙈de 🚚🚛🚌.



La(DGT) ha anunciat aquest dilluns la creació d'unade trànsit que té com a objectiu "protegir els". En concret, es tracta d'un senyal triangular que anirà instal·lat als vehicles més grans, com cotxes de gran envergadura,, i concebuda per advertir a vianants, ciclistes i motoristes del perill dels angles morts.L'objectiu, segons explica l'òrgan regulador, és indicar en zones urbanes la importància de mantenir-se fora de zones on no hi hagi una bona visibilitat. Lapren la decisió tot recordant que l'any passat, elde les persones que van perdre la vida en un accident en ciutat eren usuaris considerats vulnerables.L'ha col·laborat amb diferents ajuntaments de l'Estat i la mateixa DGT, i preveu aplicar aquest nou distintiu pròximament en els seus vehicles de domini públic. Als vehicles privats, però, serà, i afectarà vehicles de més de nou places. La mesura no és insòlita a la Unió Europea, ja que països com elja l'han aplicada.​​

