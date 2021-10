La delegació del govern espanyol rectifica: 14 rescatats a Cabrera, no 11 morts

La delegació del govern espanyol a lesha rectificat les informacions inicials que situavenal mar a l'oest de Cabrera i ha afirmat que, en realitat, els equips de salvament han rescatat, 9 de les quals a bord d'una pastera provinent probablement d'Algèria.Els passatgers de l'embarcació han manifestat que hi viatjaven, per la qual cosacontinuen amb el dispositiu activat a la recerca de les 3 persones que faltarien. L'avís inicial l'ha fet la tripulació d'una embarcació privada que ha vist la pastera i diverses armilles salvavides flotant a l'aigua. Han poguti han avisat les autoritats, que han difós la informació inicial de les víctimes.Un cop han arribat a lloc, però, la Guàrdia Civil ha comprovat que leseren buides, i han continuat buscant per la zona amb l'ajut de Salvament Marítim fins que han trobat la pastera.de la Guàrdia Civil ha rescatat 3 persones a l'aigua, i a l'embarcació n'hi havia 9 més, exhaustes -sembla que feia força dies que navegaven- però sanes i estàlvies.Fonts de la delegació del govern a leshan explicat a l'ACN que en els darrers 2 anys s'ha triplicat el nombre d'arribades dea les costes de les Illes, majoritàriament provinents. Des de principi d’any, per exemple, han arribat un miler de persones, ha indicat la mateixa font.

