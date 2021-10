Puigdemont exigeix a Espanya que aturi la repressió després de la victòria a Itàlia: «Prou»

La competència del Suprem, en dubte

El procés es reactivarà quan les dues prejudicials estiguin resoltes

L'independentisme dona suport a Puigdemont

ha aconseguit una nova victòria a l', en aquest cas a. La jutge italiana ha suspès la sevaa l'espera que laresolgui sobre el seu cas. En roda de premsa aquest tarda, Puigdemont i el seu equip de defensa han donat les claus d'aquesta resolució. L'expresident ha celebrat la decisió de la justícia italiana i ha agraït la feina feta per l'equip d'advocats a Itàlia i també tota la solidaritat rebuda en aquestes últimes hores. Ha reivindicat les victòries de l'exili i ha constatat que, en la qüestió del procés, se situa "fora del marc d'acció de la Unió Europea". "Ens hem guanyat el dret a dir-ho amb tota claredat", ha afirmat Puigdemont i ha enviat un missatge a Espanya en italià perquè aturi la repressió: "Basta".Puigdemont ha recordat que fa quatre anys que va marxar a l'exili i que des d'aleshores ha fet front a. "He comparegut davant de tres jurisdiccions diferents: la belga, l'alemanya i la italiana. En aquests quatre anys i amb aquestes tres euroordres i les tres jurisdiccions, Espanya no ha obtingut cap dels seus objectius polítics", ha dit, i ha denunciat que Espanya fa servir el poder judicial "per aconseguir objectius polítics", com ara que líders independentistes "no puguin parlar, ni moure's, ni fer acció política, ni poguessin denunciar els estàndards espanyols contraris als estàndards europeus". Així, Puigdemont ha constatat que l'estratègia d'Espanya ha fracassat.I els propers passos? El líder deha dit que es pot "moure per la Unió Europea". "Potser serà el moment de preguntar a la Comissió si Espanya encara més membre de la Unió Europea, perquè el tribunal de Sàsser i el TGUE donen per fet que la suspensió afecta també al procediment nacional", ha explicat, i ha insistit que el cas contra l'exili i, en general, la causa contra l'independentisme, és "un problema europeu". També ha preguntat a Pedro Sánchez i a Pablo Casado com pensen forçar la seva extradició. "Intervindran en el poder judicial? Em segrestaran? Faran com durant els GAL?", ha preguntat, i ha recordat que totes dues opcions "els deixen fora de la UE".L'expresident ha insistit que el conflicte entrei Espanya és "polític" i la resolució passa per permetre als catalans exercir el dret a l'autodeterminació. També ha negat que se'l pugui qualificar de "fugit". "Hem comparegut a tots els requeriments de la justícia en el lloc on estaven residint. Tenim domicilis coneguts", ha afirmat, i ha denunciat les informacions que apuntaven que s'entregaria els exiliats a Espanya o que no es podrien presentar a les eleccions o que no podrien recollir l'acta de diputat. "Tot això s'ha dit, s'ha publicat, per part d'experts durant quatre anys", ha criticat, i ha demanat autocrítica en aquest sentit."Potser han de marcar distància de la maquinària espanyola. No els agafaria tan de sorpresa el que avui ha decidit el tribunal sard", ha afirmat, i ha anticipat que és el que decidiran tots els tribunals europeus excepte els d'Espanya. Puigdemont ha recordat en aquest sentit el que va dir elal rei d'Espanya: "Així no". En aquest sentit, ha insistit que té "tot el dret del món" a defensar els seus votants. "Ja va sent hora que quatre anys després que les autoritats espanyoles i europees s'adonin de la magnitud d'aquest conflicte", ha afirmat.Puigdemont també ha afirmat que és víctima d'una persecució contra una "", en aquest cas, la catalana. "Aquestes persecucions és una tradició a Europa, però en això l'estat espanyol excel·leix", ha afirmat, i ha constatat que ni ell ni la resta de líders independentistes no haurien tingut aquests problemes si haguessin defensat la unitat d'Espanya. "És clar que estem perseguits per les nostres idees polítiques: som una minoria nacional", ha insistit.Puigdemont ha comparegut a la sala de congressos, un complex amb diversos espais a tocar de la platja de l'Alguer, acompanyat dels advocatsi pel cap de l'oficina de l'expresident Josep Alay, que ha fet de traductor. Boye, que pilota l'estratègia de l'exili, ha explicat que la resolució del tribunal italià és una "síntesi" d'una feina que s'està fent des de fa quatre anys. "El tribunal ho ha entès perfectament: ha vinculat el que està passant al TGUE i el que passa al TJUE", ha explicat. En resum, el tribunal ha dit que, a dia d'avui, amb una demanda d'anul·lació del suplicatori i amb unes qüestions prejudicials presentades pel mateix jutge que va demanar el suplicatori, s'han de resoldre les dues coses abans de saber si és viable una ordre de detenció."La demanda d'anul·lació i les prejudicials estan directament vinculades amb la competència del Suprem", ha explicat Boye, que ha recordat que des de 2017 la defensa de Puigdemont diu que hi ha un problema de competència, és a dir, que el Suprem no pot perseguir l'expresident -ni tampoc la resta de líders de l'1-O pel procés. "La Cort d'Apel·lació ha dit que tot plegat s'ha de resoldre per saber si qui emet l'ordre de detenció és competent", ha afirmat, i ha dit que això posa en evidència que l'estratègia de l'exili "és la correcte". "Estem molt contents: Puigdemont, Comín i Ponsatí tenen dret que se'ls reconegui el sacrifici que han fet en aquests últims anys", ha afirmat Boye.L'advocat ha dit que no hi pot haver "dos procediment d'euroordre per entregar una mateixa persona" i per això ha dit que no té sentit plantejar-se quin tribunal, el belga o l'italià, és més "desitjable". "M'és igual, són dos estats democràtics", ha afirmat.L'advocat també ha remarcat les diferències a l'hora d'aplicar les normes europees entre qui les aplica correctament i "qui se les salta", és a dir, Espanya. Boye ha assenyalat la "ceguesa" de Llarena -fent referència al poema La vaca cega- i ha dit que és "tremendament important entendre que la resolució d'avui és el que s'espera d'una resolució europea: concisa i tècnica, i ha primat el dret de la unió i no les idees de qui l'ha aplicat", ha dit. L'advocat també ha recordat que Vox no s'ha pogut personar en la causa. "El tribunal ha trigar res en explicar que Vox no pot fer res en aquesta vista", ha dit. "Lamentem que s'hagi intentat introduir la qüestió política en un tribunal de justícia", ha dit, i ha celebrat que avui s'ha fet "justícia".L'advocat italià de Puigdemont, Agustinoangelo Marras, ha repassat els fets des de la detenció de Puigdemont el 23 de setembre i ha recordat que la justícia italiana sempre ha deixat en llibertat sense cautelars l'expresident. Ho va fer el 24 de setembre, amb el posicionament favorable de la fiscalia italiana. "El president Puigdemont és lliure d'anar on cregui oportú sense cap limitació territorial", ha dit Marras, que ha afegit que la presència de l'expresident avui a l'Alguer no era necessària per al procediment. "Puigdemont ha volgut comparèixer com a mostra de respecte a la justícia italiana", ha apuntat.La decisió del tribunal de Sàsser estableix que s'han de respondre dues qüestions prejudicials: la primera, la justícia europea haurà de decidir si la immunitat de Puigdemont continua en vigor o no; la segona, la justícia europea haurà de determinar si el Tribunal Suprem és competent per emetre euroordres en el cas del procés català. "La justícia italiana ha dit que el procés se suspèn fins que la justícia europea resolgui les dues qüestions prejudicials", ha remarcat Marras. Per tant, "la partida ha estat suspesa" i Marras ha dit que desconeix el temps que pot trigar el Tribunal de Luxemburg. En tot cas, ha volgut deixar clar que no es podrà reactivar el procés d'extradició fins que les dues qüestions no hagin estat resoltes "definitivament".Puigdemont, que ha declarat al Tribunal d'Apel·lació de Sàsser acomboiat per una àmplia representació independentista a Sardenya -que inclou entitats sobiranistes, així com consellers, exconsellers i diputats de Junts, ERC i la CUP-, ha aconseguit esquivar de nou la persecució del Tribunal Suprem. A les portes de la Cort d'Apel·lació, entitats i partits independentistes sards i corsos han donat suport a l'expresident, i no han estat pocs els crits de "llibertat" i "independència". Els grups catalans que s'han desplaçatEl cas de Puigdemont ha fet evidents de nou les tensions entre els poders de l'Estat. El TGUE recull que "les autoritats espanyoles", és a dir, l'Advocacia de l'Estat, van dir que no hi havia risc de detenció i que cap tribunal europeu podria executar les euroordres del Suprem, que havien quedat aturades a l'espera de resoldre's les qüestions prejudicials sol·licitades per Llarena a principis d'any. La defensa de Puigdemont creu que el govern espanyol ha intentat enganyar els jutges europeus i el Suprem també carrega contra l'Advocacia de l'Estat. L'alt tribunal, pocs minuts després de la detenció, informava que les euroordres mai havien estat suspeses, i així ho notificava divendres a les autoritats italianes. Finalment, l'ofensiva de Llarena ha tornat a fracassar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor