Sanitat alerta d'una ensalada russa amb mostassa oculta

L'(Aesan) ha emès una alerta per la presència de mostassa sense declarar en lots d'amanida russa refrigerada de la marca, procedent del País Basc.L'alerta afecta l'(lots 73071250 en format 1,2 quilos, 7941260 en format de 300 grams i 7941250 en format 300 grams) i el mateix producte amb la marca LZ (lots L707912237 i L70791242 en format de 2 quilos). Es tracta de plats refrigerats i les autoritats sanitàries han enviat instruccions per retirar de la comercialització els productes.L'Aesan recomana alsque poguessin tenir els productes anteriorment mencionats que s'abstinguin de consumir-los, però explica que consumir-los no té cap risc per a la resta de la població.​​

