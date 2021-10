L'EMA obre la porta a administrar la tercera dosi de la vacuna a tota la població

Altres notícies que et poden interessar

L'(EMA, per les seves sigles en anglès) apunta que es poden incrementar els anticossos de la població general amb una dosi extra de la vacuna contra launs sis mesos després de la segona dosi. "D'acord amb aquestes dades", diu l'EMA, es poden "considerar"de la segona per a majors d'entre 18 i 55 anys.Segons l'EMA, els estudis mostren que aquesta dosi extra "augmenta la capacitat deen el cas de pacients amb trasplantaments d'òrgans amb el sistema immunitari debilitat". Amb tot, l'recomana a les autoritats tenir en compte les dades "limitades" sobre la qüestió. "El risc de malalties inflamatòries del cor i altresdesprés de la dosi extra encara no es coneixen i s'estan analitzant", apunta el regulador.Per altra banda, els experts de l'òrgan regulador europeu avalen administrar la tercera dosi de les vacunes decontra la Covid-19 en el cas de "persones amb el sistema immunitari severament debilitat". Després d'una reunió aquest dilluns, el regulador europeu ha conclòs que la tercera dosi s'ha d'administrar

