Barcelona posa en marxa un Amazon per fer compres al comerç local

Bonus per incentivar el consum local

té en marxa des d'aquest dilluns una nova plataforma en línia que vol ser el gran aparador dels establiments de la ciutat. De moment ja hi ha unsadherits a la plataforma, que vol competir amb grans competidors de la venda electrònica. "El nostre objectiu és que sigui l'Amazon dels comerços de la ciutat de Barcelona i sigui líder com més aviat millor", ha dit el tinent d'alcaldia d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona,La plataforma l'impulsen conjuntament el consistori i, l'entitat que agrupa els eixos comercials de la ciutat aglutinats en. L'eina digital permet als comerços donar-se a conèixer i vendre en línia els seus productes i serveis., de Barnacom, ha admès que la crisi arran de la pandèmia ha significat "un punt d'inflexió sense retorn" i ha evidenciat que la manera de relacionar-se amb els clients ha de canviar."Continuàvem fent les coses com sempre les havíem fet, però aquesta crisi ens ha fet perdre la por", ha afegit. Per això, ha dit, ha arribat una "oportunitat digital" per als comerços de la ciutat. Concretament,, desenvolupada tècnicament per, permet als comerços donar a conèixer i vendre per internet els seus productes i serveis.L'eina ofereix als negocis interessats a adherir-s'hi diferents opcions de relacionar-se amb el client, amb més o menys grau de. Entre les diferents modalitats, per exemple, hi ha la de fer servir BCN Market com un simple aparador dels productes que són a la botiga i demanar-los a través de. Ara bé, els establiments que ho vulguin també poden vendre productes en línia -amb opció de recollida o enviament a domicili- o fins i tot redirigir l'usuari a la seva pròpia pàgina web.Els comerciants que s'adhereixen ho poden fer amb dues modalitats: de manera gratuïta o pagant unaque ofereix la funcionalitat de venda en línia, entrega a domicili, suport tècnic personalitzat i cura del contingut. "Estem intentant que sigui de la màxima diversitat possible", ha dit Collboni, que ha indicat que volen evitar que s'associï a un tipus de producte o establiment concret. Segons ell, la forma de combatre grans operadors com Amazon és fer-ho amb les mateixes "armes i instruments", és a dir, fent el salt a la venda electrònica i l'enviament a domicili.Per donar a conèixer la nova plataforma i alhora ajudar en la recuperació econòmica de la ciutat, l'llançarà a partir del 18 d'octubreconsum que es podran descarregar precisament a la plataforma BCN Market.Cada bonus és unque es descomptaran d'una compra de 20 euros o superior en alguns dels establiments i comerços que se sumin a la iniciativa. Cada bonus tindrà un termini de bescanvi de 15 dies. Un cop caduqui el termini, els bonus no usats tornaran a estar disponibles per descarregar-se.Aquesta iniciativa la impulsa l'Ajuntament de Barcelona conjuntament amb, el, l'i el

