La catalana Wallbox debuta a la borsa de Nova York

La catalana, especialitzada en la fabricació de, debuta aquest dilluns a lade, després que divendres passat es completés la fusió amb el vehicle inversor estatunidencL'empresa cotitzarà sota el símbol "" i calcula que obtindrà un finançament addicional de-217 milions d'euros-, uns fons que serviran per "donar suport a les iniciatives estratègiques de creixement de la companyia", centrant bona part dels recursos en "l'acceleració de l'expansió als". Pel cofundador i conseller delegat de Wallbox,, l'entrada als mercats públics és "el pas natural" pel grup, amb un producte que té una demanda "en constant creixement".Segons Asunción, la transacció "garanteix els recursos necessaris per finançar la contínua expansió del grup", així com el desenvolupament de solucions de. "Tot i que l'anunci suposa una gran fita per a nosaltres, la nostra missió continua sent la mateixa: accelerar la transició cap a un", afegeix el directiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor