Ikea escull Catalunya com un dels quatre mercats d'experimentació a nivell mundial

Polèmica a Tarragona

La botiga d'Ikea a Tarragona. Foto: ACN

ha escollit Catalunya per ser un mercat d'experimentació durant els propers sis anys, fet que permetrà la companyia provar nous conceptes de botigues i productes per, posteriorment, implementar-los arreu. A tot el món la firma sueca també ha escollit. El responsable d'expansió d'Ikea a Catalunya, Kevin Johnson, ha concretat que l'objectiu és desenvolupar nous mecanismes "per estar més a prop del client".En aquesta línia, aquest dilluns han obert ala primera botiga a la demarcació, un establiment anomenat Ikea Dissenya situat al centre comercial Parc Central on s'assessorarà sobre el disseny d'habitacions o cuines, i que se suma als que ja hi ha d'aquest tipus a Lleida i Girona. La botiga, en format reduït, no ha acabat d'agradar als tarragonins.L'aposta de l'empresa amb la demarcació va començar fa anys a, on hi ha un important centre logístic. Aquest aspecte, ha afirmat Johnson, ha estat determinant a l'hora que des de Suècia s'hagi apostat per Catalunya per ser un centre d'experimentació.Johnson ha explicat que arran de la pandèmia han detectat que els clients han canviat els hàbits de compra i ja no demanden tant anar a lessinó aposten més per adquirir els productesEn aquest sentit, locals petits com els de Tarragona els permeten estar més a prop delsi ajustar-se a les seves peticions. Tot i això, no ha descartat que en el futur s'obri una gran botiga a la ciutat. Un projecte que es va rumorejar durant anys però que no es va acabar concretant. "Tarragona és un mercat important per a nosaltres perquè fins ara si volien comprar havien d'anar fins a l'Hospitalet de Llobregat", ha dit.En la nova instal·lació hi haurà entre set o vuit persones contractades i funcionarà amb cita prèvia. Aquesta nova obertura permetrà, juntament amb una altra que ja està en obres, arribar a les festes de Nadal "amb un 100% d'ocupació" de l'espai disponible per a negocis al Parc Central. A la inauguració hi hauria d'haver assistit, segons la convocatòria, el regidor de l'àrea de Comerç de l', que finalment no ha aparegut.Cinc anys després que s'hagués d'obrir la macrobotiga d'al costat del barri dede, l'empresa sueca de mobles ha inaugurat aquest dilluns un flash point per atendre "les necessitats" dels clients tarragonins. L'actitud de la multinacional no ha deixat indiferents els ciutadans, alguns d'ells queixosos pel fet que la companyia no aposti per la ciutat de la mateixa manera que ho fa amb l'àrea metropolitana de Barcelona o fins i tot amb Girona, amb grans magatzems on fins i tot té previst ampliar el seu espai.Segons Kevin Johnson, director d'expansió, "Tarragona és un mercat molt important" i per això han decidit obrir un local al centre comercial del, més d'una dècada després que els mitjans comencessin a fer-se ressò de la possible arribada -en diferents termes- d'Ikea a la ciutat.Ara fa uns anys, quan Ikea sondejava la possibilitat d'instal·lar-se a Tarragona, l'empresa va començar a detectar un "canvi d'hàbits del client", que amb la pandèmia s'ha accelerat encara més:. Si bé segons les paraules de Johnson la decisió va seguir criteris exclusivament empresarials, la realitat és queEl seu "no" definitiu va enfurismar el llavors alcalde de Tarragona,, que va haver de buscar una alternativa comercial per a la zona d'equipaments dissenyada i que finalment va ser l'holandesa

