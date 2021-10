Així serà el traspàs de poder a Montserrat

Serà elEl nou abat de Montserrat,, farà la benedicció abacial, l'acte amb el qual es dona solemnitat a l'inici del seu mandat, que, de fet, va començar des del mateix moment de la seva elecció , el 15 de setembre, com manen els reglaments de l'orde benedictí. En aquesta cerimònia, Gasch rebrà el bàcul, la mitra i l'anell que corresponen al cap de la comunitat, els estris que simbolitzen el seu poder.Al nou abat l'ha de beneir un bisbe o cardenal. Tot indica, a manca de confirmació oficial, que ho farà, exarca (bisbe) dels catòlics de rite bizantí de Grècia, càrrec pel qual fou designat pel Papa el 2016. Nin, nascut al Vendrell, va entrar de jove com a monjo a Montserrat, abans de traslladar-se a viure a Roma, on ha estat consultor de celebracions litúrgiques del Papa. Ési un dels antics membres del monestir amb accés al papa Francesc.Si es confirmés que serà Manuel Nin qui beneeixi el nou abat es tractaria d' un altre gest enviat per Montserrat des de l'elecció de Manel Gasch. El monestir optaria per una persona estretament lligada a la casa i d'una, no pas per un prelat aliè ni per un cardenal. Quan va ser elegit l'abat, el 2001, va ser el cardenal arquebisbe de Barcelona qui va presidir la cerimònia. Un gest que s'afegeix al que Gasch va fer al ser elegit: triar com a creu pectoral la que va dur l'abat, referent del Montserrat més auster i compromès.S'espera la cerimònia de benedicció abacial perquè Manel Gasch decideixi formar el seu equip, que donarà més pistes. sobre com serà el seu mandat.de la comunitat, el prior. Va ser Fossas el principal candidat a abat enfront Gasch. Fossas era vist com el defensor d'un monestir més centrat en la vida interior i més liturgista, enfront la visió considerada més oberta i social de Gasch.Malgrat la imatge que es pot tenir d'un abat com a cap màxim revestit de tota l'autoritat, el cert és que l'estructura de poder d'una comunitat religiosa com és Montserrat es basa en unEl fet que Fossas hagi encarnat una sesnibilitat diferent a la del nou abat no indica que hagi de ser rellevat. Fonts coneixedores de l'abadia expliquen que sovint el prior, com a segon en l'organigrama, és algú que representa un sector minoritari però rellevant de la comunitat.Un seguit de designacions estan pendents. Caldrà nomenar un nou secretari de l'abat, que és sempre una figura influent. Ho és actualment. També, format per deu monjos, entre ells el prior, que assisteix l'abat i que tradicionalment expressa la pluralitat de la comunitat, tant en pensament com en edat. La meitat els triarà Gasch, l'altra meitat seran elegits pels monjos.Però, precisament el que exercia fins ara el nou abat. Serà el responsable de l'economia del monestir, un lloc clau en un moment com l'actual, en què Montserrat ha estati les restriccions. Al nou pastor se li gira molta feina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor