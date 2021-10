Aquest és el Millor Pa de Pagès Català 2021

Andreu Galceran, el guanyador de l'edició d'enguany. Foto: IGP Pa de Pagès Català

El jurat de la Final del, presidit per l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va proclamar(Vilassar de Dalt), guanyador del Concurs, en un acte celebrat dissabte passat a l’Auditori Convent dels Caputxins de la capital de l’Alt Empordà.El Concurs Millor Pa de Pagès Català, convocat pel Consell Regulador de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Pa de Pagès Català, té com a objectiu donar a conèixer laintegrats a la IGP Pa de Pagès Català, l’únic pa que té a Catalunya el segell de màxima qualitat que reconeix la Unió Europea., de 36 anys, que està al capdavant de l’obrador de Cal Mosso des de fa una dècada, representa la sisena generació d’aquesta fleca, fundada el 1838. Ell i la seva germana, Anna, no semblaven destinats a treballar a la fleca familiar. Galceran va estudiar un mòdul de grau superior i després va fer Empresarials. “Vaig estar treballant uns anys a la banca, fins que”, apunta.Galceran s’emporta un premi en metàl·lic de 2.000 euros i una placa acreditativa com a guanyador del Concurs Millor Pa de Pagès Català 2021. Els altres finalistes van ser(Joan Urrea, Berga),(germans Tomàs i Xavier Pàmies, Reus),(Marc Padró, Barcelona) i(Anna Valls, Sabadell). Els cinc finalistes es van proclamar aque es va fer a l’Escola de Flequers Xavier Vilamala (Barcelona), on hi van participar un total de 30 flequers i flequeres el passat més de juliol.Elestava format per Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres, que va exercir la presidència, pel cuiner Paco Pérez (Restaurant Miramar de Llançà), cinc estrelles Michelin; el periodista gastronòmic Salvador García-Arbós; el guanyador de la final del Concurs de 2019, Andreu Bertran (Forn Mistral, Barcelona) i el president del Consell Regulador, Antoni Figuera.Com és reglamentari al Concurs, els jurats van valorar els pans finalistes a partir d’un(ja que disposen per la seva valoració d’un pa elaborat el dia abans de la final i un altre del dia). El jurat valora de 0 a 10 punts cadascun d’aquests apartats. Enguany, la companyia La Bèstia Peluda va ser l’encarregada d’animar l’espera del resultat del Concurs.

