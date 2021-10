​David Julius i Ardem Patapoutian guanyen el premi Nobel de Medicina

Els científics David Julius i Ardem Patapoutian han estat guardonats de forma conjunta amb el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina 2021 pels seus "descobriments dels receptors de la temperatura i el tacte".Julius i Patapoulian van descobrir com funcionaven aquests receptors, que mantenen mecanismes útils per adaptar-se als canvis de l'entorn que permeten detectar si una tassa de cafè està massa calenta, si el terra rellisca o si el dia és massa fred. Els dos científics van descobrir quins receptors porten directament la informació al cervell i permet que ens adaptem.L'any passat els premiats van ser els investigadors William G. Kaelin (EUA), Sir Peter J. Ratcliffe (Regne Unit) i Gregg L. Semenza (EUA). El guardó va valorar els descobriments sobre com les cèl·lules són capaces de reconèixer la disponibilitat d'oxigen i adaptar-s'hi.Els pròxims dies es coneixeran la resta de premis Nobel. Aquest dimarts es lliurarà el de Física, dimecres 6 el de Química i dijous 7 el de Literatura. Aquest divendres serà el torn del premi Nobel de la Pau i dilluns vinent es coneixerà el guardonat de Ciències Econòmiques.

