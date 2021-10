L'independentisme exigeix des de Sardenya la fi de la repressió

Representants de tot l'espectre independentisme s'han desplaçat aquest dilluns fins a Sàsser, a Sardenya, per fer costat a davant del tribunal on declara per la causa d'extradició reclamada pel jutge Pablo Llarena . El missatge de tots els dirigents -de, la, el, l'i l'AMIha anat en la línia de reclamar la fi de la repressió enmig d'un to optimista sobre el futur judicial de l'expresident de la Generalitat, la defensa del qual dona per fet que la petició de Llarena serà rebutjada per part del tribunal italià.El secretari general de Junts,, s'ha mostrat convençut que la justícia italiana respectarà la decisió del Tribunal General de la Unió Europea (UE) i deixarà Puigdemont en llibertat, i ha dit que es un dia d'"esperança" perquè la decisió que adopti el tribunal italià ha de servir a la resta de països d'Europa per anar en la mateixa línia. Sànchez ha lamentat les paraules del president espanyol,, i ha instat l'Estat a respectar tant els drets de Puigdemont com la la justícia europea. "Exigim que es concreti aquesta petició", ha assenyalat.L'exconsellera, diputada d'ERC i fins fa uns mesos exiliada, ha enviat un missatge de suport a Puigdemont i ha assegurat que la declaració del president del Consell per la República deixarà en evidència la causa general contra l'independentisme a Espanya. Serret ha reclamat que el conflicte polític se solucioni "a través de la negociació" i ha insistit que l'amnisitia és necessària., ha apuntat Serret., diputada de la CUP, ha exigit respecte pel vot dels catalans i ha denunciat la "repressió i persecució" contra l'independentisme. La diputat ha insistit en el compromís per avançar cap a l'autodeterminació i la independència, i ha agraït també la solidaritat dels pobles sense estat., ha destacat des de les portes del tribunal.El portaveu d'Òmnium,, ha denunciat la "persecució demofòbica" de l'Estat i ha pronosticat un nou "ridícul" per a Pedro Sánchez i la ultradreta. Antich ha dit que el cas de Puigdemont és un "conflicte europeu" i ha enviat un missatge a Europa: "Demanem a la UE que actuï percontra els exiliats i els més de 3.500 represaliats". La presidenta de l'ANC,, ha dit que cada victòria judicial demostra que l'autodeterminació "és un dret i no un delicte". Paluzie ha agraït el suport de l'independentisme sard, que va visitar Catalunya durant l'1-O.El vicepresident del Consell per la República,, acompanyat de la també eurodiputada, ha explicat que l'estat italià "no comparteix el criteri de Llarena" perquè ells no han estat detinguts a Itàlia. Comín ha dit que Llarena s'intenta saltar les regles del joc i ha detallat que el suplicatorii l'euroordre està suspesa, com diu el TGUE. "Esperem que aquesta siguin els arguments que confirmi la jutge italiana", ha dit Comín

