Els comuns reclamen a Sánchez que els pressupostos incloguin el traspàs de Rodalies

Tres són les condicions que els comuns posen sobre la taula de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat amb: ela la Generalitat de; la regulació delsi un augment del. El portaveu de Catalunya en Comú,, ha afirmat que estan "avançant" en aquest darrer punt, mentre que admet que estan encallats amb la resta de qüestions.En la tercera jornada de vaga dels maquinistes de Renfe, els comuns admeten que el traspàs de la gestió de Rodalies acompanyat dels diners per invertir en la millora de la infraestructura és un dels requisits que estan reclamant al PSOE en la negociació dels comptes. També la gestió dels aeroports i els ports. Just el dia en què s'han revelat els, Mena també ha dit que una altra de les qüestions que estan plantejant és augmentar en un 15% l'impost de societats."Cap govern pot mirar cap a una altra banda perquè uns pocsde la majoria del país", ha deixat anar. Sobre aquesta qüestió, Catalunya en Comú assegura que hi ha bona predisposició per part de Sánchez. El portaveu dels comuns ha lamentat que la Unió Europea "no tingui ni vulgui tenir" mecanismes per identificar elsi que la investigació hagi hagut de sortir a la llum gràcies a un grup de periodistes internacionals.Més complicat és l'acord de la coalició de la Moncloa sobre la llei d'habitatge que inclogui topalls als preus dels lloguers. Fins ara, el PSOE només ha apostat pelsper als propietaris que abaixin preus.Pel que fa als pressupostos de la Generalitat, Mena ha deixat clar que el seu partit no entrarà en l'aritmètica negociadora, tot i que exerciran un paper d'"". El Govern ha deixat clar que la seva intenció és acordar els pressupostos amb la CUP.

